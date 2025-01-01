На Волині горів ліс. ВІДЕО

На Волині горів ліс. ВІДЕО
Рятувальники ліквідували пожежу лісу, чагарників та сухої трави поблизу села Яромель Луцького району.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Вчора о 16:53 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу на околиці лісу поблизу села Яромель Луцького району — горіла суха трава, лісова підстилка та чагарники.

Для гасіння пожежі та недопущення її розповсюдження на лісовий масив на місці події за короткий час було зосереджено належна кількість сил і засобів: рятувальники з міст Ківерці та Луцька (3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу), місцеві пожежні команди з села Журавичі, селища Колки Луцького району, вогнеборці та техніка лісових господарств.

Гасіння проводилось водяними стволами та підручними засобами.

Пожежу лісу ліквідовано о 22:10 на площі 0,2 га, ймовірна причина пожежі: необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Пожежі сухої трави ліквідовано у місті Горохів на вулиці Сосновій (поблизу села Скобелка) Луцького району, за межами с. Вижгів та с. Чорніїв Ковельського району.

На Волині горів ліс. ВІДЕО
На Волині горів ліс. ВІДЕО
На Волині горів ліс. ВІДЕО
На Волині горів ліс. ВІДЕО
На Волині горів ліс. ВІДЕО

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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