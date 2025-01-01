На Волині горів ліс. ВІДЕО

Рятувальники ліквідували пожежу лісу, чагарників та сухої трави поблизу села Яромель Луцького району.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Вчора о 16:53 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу на околиці лісу поблизу села Яромель Луцького району — горіла суха трава, лісова підстилка та чагарники.Для гасіння пожежі та недопущення її розповсюдження на лісовий масив на місці події за короткий час було зосереджено належна кількість сил і засобів: рятувальники з міст Ківерці та Луцька (3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу), місцеві пожежні команди з села Журавичі, селища Колки Луцького району, вогнеборці та техніка лісових господарств.Гасіння проводилось водяними стволами та підручними засобами.Пожежу лісу ліквідовано о 22:10 на площі 0,2 га, ймовірна причина пожежі: необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.Пожежі сухої трави ліквідовано у місті Горохів на вулиці Сосновій (поблизу села Скобелка) Луцького району, за межами с. Вижгів та с. Чорніїв Ковельського району.