У Луцьку просять відновити зупинку навпроти Центрального ринку

Микола Шевченко.



Станом на 30 квітня петиція зібрала 17 підписів з 300 необхідних. До кінця збору залишилось 12 днів, пише



Автор пропонує відновити зупинку навпроти Центрального ринку біля повороту з вул. Глушець на вул. Ковельську і визнати її як «зупинку на вимогу».



На думку лучанина, це місце має зручне розташування для відвідувачів ринку.



Що каже міська рада



Зараз немає потреби в цій зупинці, оскільки міський транспорт не рухається з вул. Глушець на вул. Ковельську, прокоментував misto.media заступник начальника відділу управління транспорту Луцької міськради Олександр Середа.



У цьому напрямку може їздити лише приміський транспорт.



Через реконструкцію Центрального ринку у 2019 році виконавчий комітет Луцької міської ради вирішив ліквідувати зупинки громадського транспорту по обидва боки вул. Глушець. Проте у 2022 році зупинку біля входу на ринок відновили.

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