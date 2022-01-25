У Луцьку просять відновити зупинку навпроти Центрального ринку
Сьогодні, 14:10
Відновити зупинку напроти Центрального ринку і ліквідувати парковку у заїзній кишені просить автор петиції Микола Шевченко.
Станом на 30 квітня петиція зібрала 17 підписів з 300 необхідних. До кінця збору залишилось 12 днів, пише misto.media.
Автор пропонує відновити зупинку навпроти Центрального ринку біля повороту з вул. Глушець на вул. Ковельську і визнати її як «зупинку на вимогу».
На думку лучанина, це місце має зручне розташування для відвідувачів ринку.
Що каже міська рада
Зараз немає потреби в цій зупинці, оскільки міський транспорт не рухається з вул. Глушець на вул. Ковельську, прокоментував misto.media заступник начальника відділу управління транспорту Луцької міськради Олександр Середа.
У цьому напрямку може їздити лише приміський транспорт.
Через реконструкцію Центрального ринку у 2019 році виконавчий комітет Луцької міської ради вирішив ліквідувати зупинки громадського транспорту по обидва боки вул. Глушець. Проте у 2022 році зупинку біля входу на ринок відновили.
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Станом на 30 квітня петиція зібрала 17 підписів з 300 необхідних. До кінця збору залишилось 12 днів, пише misto.media.
Автор пропонує відновити зупинку навпроти Центрального ринку біля повороту з вул. Глушець на вул. Ковельську і визнати її як «зупинку на вимогу».
На думку лучанина, це місце має зручне розташування для відвідувачів ринку.
Що каже міська рада
Зараз немає потреби в цій зупинці, оскільки міський транспорт не рухається з вул. Глушець на вул. Ковельську, прокоментував misto.media заступник начальника відділу управління транспорту Луцької міськради Олександр Середа.
У цьому напрямку може їздити лише приміський транспорт.
Через реконструкцію Центрального ринку у 2019 році виконавчий комітет Луцької міської ради вирішив ліквідувати зупинки громадського транспорту по обидва боки вул. Глушець. Проте у 2022 році зупинку біля входу на ринок відновили.
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