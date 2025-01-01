До рідного дому «на щиті» повертається волинянин Сергій Книш
Сьогодні, 14:33
Завтра, 1 травня, назавжди повертається «на щиті» додому на Волинь полеглий військовослужбовець Сергій Книш.
Про це у фейсбуці повідомила Поворська громада.
Воїн народився 1979 року в селі Озерне, а після закінчення Озерненської восьмирічної школи разом з родиною переїхав у село Кривлин Велицької громади. Після закінчення училища у Луцьку повернувся в село, де працював різноробочим у фермера в селі Мирин.
Був мобілізований до ЗСУ у лютому 2025 року. Дуже коротким виявився бойовий шлях стрільця-санітара гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмового роти гірсько-штурмового батальйону Книша Сергія. 22 квітня 2025 року під час штурмових дій противника на Запорізькому напрямку. Запорізької області. Згодом було підтверджено загибель захисника.
У зв'язку із загибеллю Сергія Книша у Поворській громаді 30 квітня та 1 травня оголошено днями жалоби.
«Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого... Вічна пам'ять і шана земляку-Герою», - зазначили у громаді.
Поховання загиблого Сергія Книша відбудеться 1 травня у селі Кривлин. О 09:00 на зупинці в Озерному буде чекати шкільний автобус Велицької громади для довезення усіх, хто бажає провести в останню дорогу Героя.
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Про це у фейсбуці повідомила Поворська громада.
Воїн народився 1979 року в селі Озерне, а після закінчення Озерненської восьмирічної школи разом з родиною переїхав у село Кривлин Велицької громади. Після закінчення училища у Луцьку повернувся в село, де працював різноробочим у фермера в селі Мирин.
Був мобілізований до ЗСУ у лютому 2025 року. Дуже коротким виявився бойовий шлях стрільця-санітара гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмового роти гірсько-штурмового батальйону Книша Сергія. 22 квітня 2025 року під час штурмових дій противника на Запорізькому напрямку. Запорізької області. Згодом було підтверджено загибель захисника.
У зв'язку із загибеллю Сергія Книша у Поворській громаді 30 квітня та 1 травня оголошено днями жалоби.
«Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого... Вічна пам'ять і шана земляку-Герою», - зазначили у громаді.
Поховання загиблого Сергія Книша відбудеться 1 травня у селі Кривлин. О 09:00 на зупинці в Озерному буде чекати шкільний автобус Велицької громади для довезення усіх, хто бажає провести в останню дорогу Героя.
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