До рідного дому «на щиті» повертається волинянин Сергій Книш

Завтра, 1 травня, назавжди повертається «на щиті» додому на ВолиньПро це у фейсбуці повідомила Поворська громада.Воїн народився 1979 року в селі Озерне, а після закінчення Озерненської восьмирічної школи разом з родиною переїхав у село Кривлин Велицької громади. Після закінчення училища у Луцьку повернувся в село, де працював різноробочим у фермера в селі Мирин.Був мобілізований до ЗСУ у лютому 2025 року. Дуже коротким виявився бойовий шлях стрільця-санітара гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмового роти гірсько-штурмового батальйону Книша Сергія. 22 квітня 2025 року під час штурмових дій противника на Запорізькому напрямку. Запорізької області. Згодом було підтверджено загибель захисника.У зв'язку із загибеллю Сергія Книша у Поворській громаді 30 квітня та 1 травня оголошено днями жалоби.«Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого... Вічна пам'ять і шана земляку-Герою», - зазначили у громаді.Поховання загиблого Сергія Книша відбудеться 1 травня у селі Кривлин. О 09:00 на зупинці в Озерному буде чекати шкільний автобус Велицької громади для довезення усіх, хто бажає провести в останню дорогу Героя.