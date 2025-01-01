Підтвердили смерть Героя з Волині Сергія Книша

Підтвердили смерть Героя з Волині Сергія Книша
Підтвердилася смерть безвісти зниклого захисника Сергія Книша із села Кривлин Велицької громади.

Про це повідомили у Велицькій громаді.

Траур за загиблим Героєм триватиме з 29 квітня до 01 травня 2025 року включно.

ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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Теги: Смерть воїна, загинув Герой, втрата
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