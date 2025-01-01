Підтвердили смерть Героя з Волині Сергія Книша
Сьогодні, 20:48
Підтвердилася смерть безвісти зниклого захисника Сергія Книша із села Кривлин Велицької громади.
Про це повідомили у Велицькій громаді.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 29 квітня до 01 травня 2025 року включно.
ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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Про це повідомили у Велицькій громаді.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 29 квітня до 01 травня 2025 року включно.
ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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