Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 квітня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 30 квітня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 30 квітня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 18-20° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 17-22° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 30 квітня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 18-20° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 17-22° тепла.
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