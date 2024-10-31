На Волині 9-річна дівчинка проковтнула чотири магніти

На Волині 9-річна дівчинка проковтнула чотири магніти
Нещодавно в хірургічному відділенні Волинського обласного медоб'єднання захисту материнства і дитинства на лікуванні перебувала 9-річна дівчинка, яка проковтнула 4 магніти. На жаль, наслідком став перитоніт.

ПРо це повідомили на сторінці медичного закладу.

Дитину до медзакладу доправила бригада екстреної медичної допомоги з діагнозом «гострий апендицит».

«Водночас, — розповідає хірург дитячий Василь Демчук, — клінічна картина не була типовою для апендициту. Після додаткових обстежень, зокрема рентгенографії, з’ясувалося, що у кишківнику дитини сторонні тіла».

Під час операції лікарі виявили магніти, два з яких склеїлись між собою у різних відділах кишківника. В місці з’єднання утворився пролежень, а згодом — перфорація, внаслідок чого кишковий вміст витік у черевну порожнину.

«Непросто було видалити й магніти. Їх довелося «завести» в апендикс і видалити разом із ним. Дівчинку виписали додому на 10-й день після оперативного втручання», — Василь Демчук.

Хірург наголошує: найбільшу небезпеку становить проковтування декількох магнітів, адже вони зчеплюються між собою, що й призводить до важких ускладнень.

Як розповідає лікар-ендоскопіст та хірург дитячий Олександр Сльозко, проковтування монет дітьми — поширене явище. Такі випадки трапляються регулярно, подекуди й до 10 на тиждень. У квітні лікарям також довелося ендоскопічно діставати з бронхів підлітків цвях та канцелярську кнопку, а зі стравоходу дворічної дитини — натільний хрестик.


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Теги: Волинь, дівчинка, магніти
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