На Волині 9-річна дівчинка проковтнула чотири магніти
Сьогодні, 19:02
Нещодавно в хірургічному відділенні Волинського обласного медоб'єднання захисту материнства і дитинства на лікуванні перебувала 9-річна дівчинка, яка проковтнула 4 магніти. На жаль, наслідком став перитоніт.
ПРо це повідомили на сторінці медичного закладу.
Дитину до медзакладу доправила бригада екстреної медичної допомоги з діагнозом «гострий апендицит».
«Водночас, — розповідає хірург дитячий Василь Демчук, — клінічна картина не була типовою для апендициту. Після додаткових обстежень, зокрема рентгенографії, з’ясувалося, що у кишківнику дитини сторонні тіла».
Під час операції лікарі виявили магніти, два з яких склеїлись між собою у різних відділах кишківника. В місці з’єднання утворився пролежень, а згодом — перфорація, внаслідок чого кишковий вміст витік у черевну порожнину.
«Непросто було видалити й магніти. Їх довелося «завести» в апендикс і видалити разом із ним. Дівчинку виписали додому на 10-й день після оперативного втручання», — Василь Демчук.
Хірург наголошує: найбільшу небезпеку становить проковтування декількох магнітів, адже вони зчеплюються між собою, що й призводить до важких ускладнень.
Як розповідає лікар-ендоскопіст та хірург дитячий Олександр Сльозко, проковтування монет дітьми — поширене явище. Такі випадки трапляються регулярно, подекуди й до 10 на тиждень. У квітні лікарям також довелося ендоскопічно діставати з бронхів підлітків цвях та канцелярську кнопку, а зі стравоходу дворічної дитини — натільний хрестик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
ПРо це повідомили на сторінці медичного закладу.
Дитину до медзакладу доправила бригада екстреної медичної допомоги з діагнозом «гострий апендицит».
«Водночас, — розповідає хірург дитячий Василь Демчук, — клінічна картина не була типовою для апендициту. Після додаткових обстежень, зокрема рентгенографії, з’ясувалося, що у кишківнику дитини сторонні тіла».
Під час операції лікарі виявили магніти, два з яких склеїлись між собою у різних відділах кишківника. В місці з’єднання утворився пролежень, а згодом — перфорація, внаслідок чого кишковий вміст витік у черевну порожнину.
«Непросто було видалити й магніти. Їх довелося «завести» в апендикс і видалити разом із ним. Дівчинку виписали додому на 10-й день після оперативного втручання», — Василь Демчук.
Хірург наголошує: найбільшу небезпеку становить проковтування декількох магнітів, адже вони зчеплюються між собою, що й призводить до важких ускладнень.
Як розповідає лікар-ендоскопіст та хірург дитячий Олександр Сльозко, проковтування монет дітьми — поширене явище. Такі випадки трапляються регулярно, подекуди й до 10 на тиждень. У квітні лікарям також довелося ендоскопічно діставати з бронхів підлітків цвях та канцелярську кнопку, а зі стравоходу дворічної дитини — натільний хрестик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 квітня
Сьогодні, 20:00
На Волині 9-річна дівчинка проковтнула чотири магніти
Сьогодні, 19:02
Єврокомісія про «перемир’я» путіна: не треба чекати 8 травня, щоб припинити вбивства
Сьогодні, 18:18
На війні поліг Герой з Волині Роман Возняк
Сьогодні, 17:09
Працівників ТЦК, які не мають бойового досвіду та обмежень за станом здоров’я, відправлятимуть на фронт, - Генштаб
Сьогодні, 16:48