На Волині 9-річна дівчинка проковтнула чотири магніти





ПРо це



Дитину до медзакладу доправила бригада екстреної медичної допомоги з діагнозом «гострий апендицит».



«Водночас, — розповідає хірург дитячий Василь Демчук, — клінічна картина не була типовою для апендициту. Після додаткових обстежень, зокрема рентгенографії, з’ясувалося, що у кишківнику дитини сторонні тіла».



Під час операції лікарі виявили магніти, два з яких склеїлись між собою у різних відділах кишківника. В місці з’єднання утворився пролежень, а згодом — перфорація, внаслідок чого кишковий вміст витік у черевну порожнину.



«Непросто було видалити й магніти. Їх довелося «завести» в апендикс і видалити разом із ним. Дівчинку виписали додому на 10-й день після оперативного втручання», — Василь Демчук.



Хірург наголошує: найбільшу небезпеку становить проковтування декількох магнітів, адже вони зчеплюються між собою, що й призводить до важких ускладнень.



Як розповідає лікар-ендоскопіст та хірург дитячий Олександр Сльозко, проковтування монет дітьми — поширене явище. Такі випадки трапляються регулярно, подекуди й до 10 на тиждень. У квітні лікарям також довелося ендоскопічно діставати з бронхів підлітків цвях та канцелярську кнопку, а зі стравоходу дворічної дитини — натільний хрестик.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нещодавно в хірургічному відділенні Волинського обласного медоб'єднання захисту материнства і дитинства на лікуванні перебувала 9-річна дівчинка, яка проковтнула 4 магніти. На жаль, наслідком став перитоніт.ПРо це повідомили на сторінці медичного закладу.Дитину до медзакладу доправила бригада екстреної медичної допомоги з діагнозом «гострий апендицит».«Водночас, — розповідає хірург дитячий Василь Демчук, — клінічна картина не була типовою для апендициту. Після додаткових обстежень, зокрема рентгенографії, з’ясувалося, що у кишківнику дитини сторонні тіла».Під час операції лікарі виявили магніти, два з яких склеїлись між собою у різних відділах кишківника. В місці з’єднання утворився пролежень, а згодом — перфорація, внаслідок чого кишковий вміст витік у черевну порожнину.«Непросто було видалити й магніти. Їх довелося «завести» в апендикс і видалити разом із ним. Дівчинку виписали додому на 10-й день після оперативного втручання», — Василь Демчук.Хірург наголошує: найбільшу небезпеку становить проковтування декількох магнітів, адже вони зчеплюються між собою, що й призводить до важких ускладнень.Як розповідає лікар-ендоскопіст та хірург дитячий, проковтування монет дітьми — поширене явище. Такі випадки трапляються регулярно, подекуди й до 10 на тиждень. У квітні лікарям також довелося ендоскопічно діставати з бронхів підлітків цвях та канцелярську кнопку, а зі стравоходу дворічної дитини — натільний хрестик.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію