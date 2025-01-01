Єврокомісія про «перемир’я» путіна: не треба чекати 8 травня, щоб припинити вбивства





Про це заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер на брифінгу, відповідаючи на прохання журналістів окреслити позицію ЄК щодо оголошеного путіним «перемир’я» на період 8-11 травня, повідомляє кореспондент



«Наша позиція є дуже чіткою. Росія може припинити вбивства та бомбардування у будь-який час, тож абсолютно немає потреби чекати до 8 травня, - вони можуть зробити це вже зараз, просто сьогодні. ...Росія має репутацію агресора. Тож ми маємо дивитися та виносити судження про Росію за її вчинками. Водночас Україна вже понад місяць тому погодилася на безумовне припинення вогню. З нашого боку, ми продовжуємо підтримувати Україну у досягненні тривалого та всеохоплюючого миру», - наголосила речниця Єврокомісії.



Коментуючи заяви американської адміністрації про ймовірний вихід із переговорного процесу щодо миру, вона зауважила, що підтримка України залишатиметься пріоритетом для європейської сторони, але Європа буде сильнішою, якщо ці зусилля будуть підтримуватися союзниками.



«Ми завжди сильніші разом із нашими союзниками. Нашим пріоритетом завжди має залишатися підтримка України, тому що це посилає правильний сигнал усім потенційним агресорам, не лише Росії у цьому випадку. Ми зосереджені на тому, щоб забезпечити для України позицію сили. Саме тому ми продовжуємо збільшувати військову допомогу Україні - країни-члени зобов’язалися виділити на це 23 мільярди євро цього року. Що сильніша Україна на полі бою, то сильнішою вона буде й за столом переговорів», - підкреслила Гіппер.



Як повідомлялося, путін оголосив «перемир'я» з 8 по 10 травня.



Президент України Володимир Зеленський заявив, що для припинення вогню не потрібно чекати на 8 травня, адже це можна зробити негайно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Якщо РФ дійсно прагне перемир’я, їй не потрібно чекати до 8 травня, щоб припинити вести вогонь, вона може зробити це вже сьогодні.Про це заявила речниця Єврокомісіїна брифінгу, відповідаючи на прохання журналістів окреслити позицію ЄК щодо оголошеного«перемир’я» на період 8-11 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу «Наша позиція є дуже чіткою. Росія може припинити вбивства та бомбардування у будь-який час, тож абсолютно немає потреби чекати до 8 травня, - вони можуть зробити це вже зараз, просто сьогодні. ...Росія має репутацію агресора. Тож ми маємо дивитися та виносити судження про Росію за її вчинками. Водночас Україна вже понад місяць тому погодилася на безумовне припинення вогню. З нашого боку, ми продовжуємо підтримувати Україну у досягненні тривалого та всеохоплюючого миру», - наголосила речниця Єврокомісії.Коментуючи заяви американської адміністрації про ймовірний вихід із переговорного процесу щодо миру, вона зауважила, що підтримка України залишатиметься пріоритетом для європейської сторони, але Європа буде сильнішою, якщо ці зусилля будуть підтримуватися союзниками.«Ми завжди сильніші разом із нашими союзниками. Нашим пріоритетом завжди має залишатися підтримка України, тому що це посилає правильний сигнал усім потенційним агресорам, не лише Росії у цьому випадку. Ми зосереджені на тому, щоб забезпечити для України позицію сили. Саме тому ми продовжуємо збільшувати військову допомогу Україні - країни-члени зобов’язалися виділити на це 23 мільярди євро цього року. Що сильніша Україна на полі бою, то сильнішою вона буде й за столом переговорів», - підкреслила Гіппер.Як повідомлялося, путін оголосив «перемир'я» з 8 по 10 травня.Президент Українизаявив, що для припинення вогню не потрібно чекати на 8 травня, адже це можна зробити негайно.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію