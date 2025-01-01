Працівників ТЦК, які не мають бойового досвіду та обмежень за станом здоров’я, відправлятимуть на фронт, - Генштаб
Сьогодні, 16:48
Відповідно до рішення Головнокомандувача Збройних Сил України, здійснюється перевірка щодо комплектування ТЦК та СП особовим складом з бойовим досвідом.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
"Так, військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки без бойового досвіду та відповідних обмежень за станом здоров’я будуть направлені для проходження військової служби у частинах, що виконують завдання в районах ведення бойових дій.
На їхні посади призначатимуть осіб, які отримали поранення, контузії та відповідно до свого стану здоров'я не можуть виконувати обов'язки в бойових підрозділах.
Загальну координацію цього процесу здійснює один із заступників начальника Генерального штабу Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вказані заходи мають на меті покращити якість роботи ТЦК та СП і забезпечити дотримання принципів соціальної справедливості, що сприятиме зміцненню братерства, бойового духу, а також взаємоповаги у військових колективах.
Зокрема, у період з 2022 по 2025 рік здійснено заміну (ротацію) всіх керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. На даний час майже 70% військовослужбовців ТЦК та СП уже мають бойовий досвід.
Захисники і захисниці, які отримали поранення (контузії) під час бойових дій на сьогодні складають близько половини усього особового складу ТЦК та СП.
Слід додати, що 20% персоналу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки – цивільні особи, тобто працівники Збройних Сил України.
"Останніми роками здійснено низку суттєвих змін в роботі ТЦК та СП: збільшено кількість посад із соціальної роботи, реформовано систему морально-психологічного забезпечення, вдосконалено системи обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, введено юридичну службу тощо. Заходи щодо удосконалення роботи ТЦК та СП тривають", - зазначили у Генштабі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
"Так, військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки без бойового досвіду та відповідних обмежень за станом здоров’я будуть направлені для проходження військової служби у частинах, що виконують завдання в районах ведення бойових дій.
На їхні посади призначатимуть осіб, які отримали поранення, контузії та відповідно до свого стану здоров'я не можуть виконувати обов'язки в бойових підрозділах.
Загальну координацію цього процесу здійснює один із заступників начальника Генерального штабу Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вказані заходи мають на меті покращити якість роботи ТЦК та СП і забезпечити дотримання принципів соціальної справедливості, що сприятиме зміцненню братерства, бойового духу, а також взаємоповаги у військових колективах.
Зокрема, у період з 2022 по 2025 рік здійснено заміну (ротацію) всіх керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. На даний час майже 70% військовослужбовців ТЦК та СП уже мають бойовий досвід.
Захисники і захисниці, які отримали поранення (контузії) під час бойових дій на сьогодні складають близько половини усього особового складу ТЦК та СП.
Слід додати, що 20% персоналу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки – цивільні особи, тобто працівники Збройних Сил України.
"Останніми роками здійснено низку суттєвих змін в роботі ТЦК та СП: збільшено кількість посад із соціальної роботи, реформовано систему морально-психологічного забезпечення, вдосконалено системи обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, введено юридичну службу тощо. Заходи щодо удосконалення роботи ТЦК та СП тривають", - зазначили у Генштабі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Працівників ТЦК, які не мають бойового досвіду та обмежень за станом здоров’я, відправлятимуть на фронт, - Генштаб
Сьогодні, 16:48
Луцька компанія Intertrade розігрує автомобіль: умови участі
Сьогодні, 16:43
У Рівному біля смітників знайшли мертве немовля
Сьогодні, 16:28
Захищаючи Україну, загинув 23-річний Герой з Волині Юрій Радчук
Сьогодні, 16:00
Уряд вирішив не підвищувати тариф на електроенергію до листопада
Сьогодні, 15:49