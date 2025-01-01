Працівників ТЦК, які не мають бойового досвіду та обмежень за станом здоров’я, відправлятимуть на фронт, - Генштаб





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"Так, військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки без бойового досвіду та відповідних обмежень за станом здоров’я будуть направлені для проходження військової служби у частинах, що виконують завдання в районах ведення бойових дій.



На їхні посади призначатимуть осіб, які отримали поранення, контузії та відповідно до свого стану здоров'я не можуть виконувати обов'язки в бойових підрозділах.



Загальну координацію цього процесу здійснює один із заступників начальника Генерального штабу Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що вказані заходи мають на меті покращити якість роботи ТЦК та СП і забезпечити дотримання принципів соціальної справедливості, що сприятиме зміцненню братерства, бойового духу, а також взаємоповаги у військових колективах.



Зокрема, у період з 2022 по 2025 рік здійснено заміну (ротацію) всіх керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. На даний час майже 70% військовослужбовців ТЦК та СП уже мають бойовий досвід.



Захисники і захисниці, які отримали поранення (контузії) під час бойових дій на сьогодні складають близько половини усього особового складу ТЦК та СП.



Слід додати, що 20% персоналу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки – цивільні особи, тобто працівники Збройних Сил України.



"Останніми роками здійснено низку суттєвих змін в роботі ТЦК та СП: збільшено кількість посад із соціальної роботи, реформовано систему морально-психологічного забезпечення, вдосконалено системи обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, введено юридичну службу тощо. Заходи щодо удосконалення роботи ТЦК та СП тривають", - зазначили у Генштабі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відповідно до рішення Головнокомандувача Збройних Сил України, здійснюється перевірка щодо комплектування ТЦК та СП особовим складом з бойовим досвідом.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ."Так, військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки без бойового досвіду та відповідних обмежень за станом здоров’я будуть направлені для проходження військової служби у частинах, що виконують завдання в районах ведення бойових дій.На їхні посади призначатимуть осіб, які отримали поранення, контузії та відповідно до свого стану здоров'я не можуть виконувати обов'язки в бойових підрозділах.Загальну координацію цього процесу здійснює один із заступників начальника Генерального штабу Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що вказані заходи мають на меті покращити якість роботи ТЦК та СП і забезпечити дотримання принципів соціальної справедливості, що сприятиме зміцненню братерства, бойового духу, а також взаємоповаги у військових колективах.Зокрема, у період з 2022 по 2025 рік здійснено заміну (ротацію) всіх керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. На даний час майже 70% військовослужбовців ТЦК та СП уже мають бойовий досвід.Захисники і захисниці, які отримали поранення (контузії) під час бойових дій на сьогодні складають близько половини усього особового складу ТЦК та СП.Слід додати, що 20% персоналу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки – цивільні особи, тобто працівники Збройних Сил України."Останніми роками здійснено низку суттєвих змін в роботі ТЦК та СП: збільшено кількість посад із соціальної роботи, реформовано систему морально-психологічного забезпечення, вдосконалено системи обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, введено юридичну службу тощо. Заходи щодо удосконалення роботи ТЦК та СП тривають", - зазначили у Генштабі.

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