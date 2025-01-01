Луцька компанія Intertrade розігрує автомобіль: умови участі

Intertrade влаштовує розіграш автомобіля, а саме AUDI. Отримані кошти підуть на лікування онкохворих діток.



Про це йдеться на сторінках підприємства у соцмережах.



Для участі необхідно задонатити від 500 гривень. Більше надсилань — більше шансів на перемогу.



Під час поповнення банки треба обовʼязково вказати номер телефону.



Збір триватиме протягом місяця. Посилання на банку



Зазначають, що за перший тиждень акції, організаторам вдалося зібрати вже 2,5 мільйона гривень.



«Давайте допоможемо діткам донатами, репостами та максимальним поширенням», — йдеться в дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька компаніявлаштовує розіграш автомобіля, а саме AUDI. Отримані кошти підуть на лікування онкохворих діток.Про це йдеться на сторінках підприємства у соцмережах.Для участі необхідно задонатити від 500 гривень. Більше надсилань — більше шансів на перемогу.Під час поповнення банки треба обовʼязково вказати номер телефону.Збір триватиме протягом місяця. Посилання на банку ТУТ Зазначають, що за перший тиждень акції, організаторам вдалося зібрати вже 2,5 мільйона гривень.«Давайте допоможемо діткам донатами, репостами та максимальним поширенням», — йдеться в дописі.

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