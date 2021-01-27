У Рівному біля смітників знайшли мертве немовля

У Рівному біля смітників знайшли мертве немовля
У Рівному за фактом смерті немовляти поліцейські проводять досудове розслідування.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненщини.

Про знайдену на вулиці Кулика і Гудачека у покривалі біля смітників новонароджену дитину без ознак життя до поліції сьогодні, 29 квітня, близько 02:10 повідомила 62-річна місцева жителька.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією п.2 ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини).

Працівники карного розшуку оперативно встановили жінку, яка народила дівчинку. З нею спілкуються правоохоронці.

Тіло немовляти відправлено в морг для проведення судово-медичної експертизи та встановлення точного часу смерті.

Тривають необхідні слідчі дії. Обставини встановлюються.

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Теги: Рівне, немовля, смітник
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