У Рівному біля смітників знайшли мертве немовля
Сьогодні, 16:28
У Рівному за фактом смерті немовляти поліцейські проводять досудове розслідування.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненщини.
Про знайдену на вулиці Кулика і Гудачека у покривалі біля смітників новонароджену дитину без ознак життя до поліції сьогодні, 29 квітня, близько 02:10 повідомила 62-річна місцева жителька.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією п.2 ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини).
Працівники карного розшуку оперативно встановили жінку, яка народила дівчинку. З нею спілкуються правоохоронці.
Тіло немовляти відправлено в морг для проведення судово-медичної експертизи та встановлення точного часу смерті.
Тривають необхідні слідчі дії. Обставини встановлюються.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненщини.
Про знайдену на вулиці Кулика і Гудачека у покривалі біля смітників новонароджену дитину без ознак життя до поліції сьогодні, 29 квітня, близько 02:10 повідомила 62-річна місцева жителька.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією п.2 ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини).
Працівники карного розшуку оперативно встановили жінку, яка народила дівчинку. З нею спілкуються правоохоронці.
Тіло немовляти відправлено в морг для проведення судово-медичної експертизи та встановлення точного часу смерті.
Тривають необхідні слідчі дії. Обставини встановлюються.
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