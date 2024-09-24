Уряд вирішив не підвищувати тариф на електроенергію до листопада

Уряд вирішив не підвищувати тариф на електроенергію до листопада
Кабінет міністрів продовжив дію "Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії" до 31 жовтня 2025 року.

Про це повідомляє Міністерство енергетики, пише LB.ua.

Таким чином, зберігається єдина фіксована ціна на електроенергію для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт*год.

"Нічний тариф" для споживачів зі встановленим двозонним лічильником, який складає 2,16 грн за кВт*год, також залишається чинним.

"Уряд ухвалив рішення зберегти незмінним тариф на електроенергію для населення з метою забезпечити доступність електричної енергії для споживачів. Ми пережили складну зиму й інтенсивні ворожі обстріли, що зруйнували і пошкодили близько 10 ГВт генеруючих потужностей. Енергетики продовжують масштабні відновлювані та ремонтні роботи по всій країні", – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

На початку березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд не розглядав можливість підняття комунальних тарифів найближчим часом. Як відомо, тарифи були "заморожені" на період опалювального сезону.

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Теги: електроенергія, тариф
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