Посадовця Нацполіції, який переправляв військовозобов'язаного за кордон через Волинь, взяли під варту

Посадовця Нацполіції, який переправляв військовозобов'язаного за кордон через Волинь, взяли під варту
Посадовця Нацполіції, підозрюваного у переправленні громадянина за 15 000 доларів США в Євросоюз, взяли під варту.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Волинської обласної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про вчинення посадовцем Департаменту поліції особливого призначення Національної поліції України незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаємо, за даними слідства, правоохоронець разом із не встановленими поки спільниками за грошову винагороду в сумі 15000 доларів США у березні 2025 року організував незаконне переправлення 36-річного військовозобов'язаного через державний кордон України в Республіку Польща.

Ухилянта, переправленого човном через річку Західний Буг, затримали польські правоохоронці та повернули в Україну.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Від посади його відсторонено.

Досудове розслідування: ТУ ДБР у м. Львові за оперативного супроводу УСБУ у Волинській області та ОРВ 6 Волинського прикордонного загону.



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Теги: ухилянт, Волинь, Нацполіція
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