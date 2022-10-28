В Ковелі, аби відремонтувати дорогу, зріжуть 60 дерев і висадять нові





Про це стало відомо з проєкту рішення виконкому Ковельської міськради, пише



Так ремонт буде повноцінним, вважає депутат ковельської міської ради Андрій Мілінчук, який запропонував це зробити в межах програми «Зелене місто».



З його слів, зрізати мають насадження, які пошкоджені багаторічними обрізаннями.



Дерева обстежила міська комісія і пропонує видалити 61 дерево, серед яких: в’язи, клени, акації, каштани тощо.



В міськраді це рішення виправдовують тим, що рослини не в ідеальному стані. Середній їхній вік — 50 років.



«Частина в задовільному стані, частина — в незадовільному. Приблизно за років 10 їх все одно треба буде видаляти, висаджувати нові й знову ремонтувати вуличне покриття», — каже головна спеціалістка відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Оксана Козакевич.



Що саме мають висаджувати натомість, ще не вирішили. Серед можливих варіантів розглядали клени, низькорослі липи та сакури, адже це вузька вулиця з лініями електропередач.



За міською програмою «Зелене місто» на видалення та висадження там передбачили 500 тис. грн.



Вул. Вербицького разом з вул. Залізничною та академіка Люльки відремонтує за 9,6 млн грн ТОВ «Волиньдорбуд».



До слова, наступного року планують видалити такі пошкоджені кронуваннями дерева на вул. Тараса Шевченка.



Відстоювати збереження дерев радить громаді арборист Володимир Ветроградський.



Він зауважує: з фінансових міркувань видалити рослини може і раціонально, але для мешканців та екології це тільки вчинить шкоду. Молодим саджанцям, якщо вони виживуть, будуть потрібні роки, щоб вирости.



Він рекомендує мешканцям вимагати підв’язувати проєкт ремонту під уже насадження, які вже є.



«Бо всі будуть потім пектися влітку, як на пательні», — каже Ветроградський.

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