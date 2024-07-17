Тіло журналістки Вікторії Рощиної повернули з рф без деяких органів

Вікторії Рощиної росіяни повернули без деяких внутрішніх органів.



Про це йдеться у розслідуванні Forbidden Stories, пише



До розслідування смерті Вікторії Рощиної долучилися 45 журналістів із 13 міжнародних медіа. Вони провели понад 50 інтерв’ю з тими, хто пережив російське тюремне ув’язнення та знає систему зсередини.



За даними розслідувачів, тіло Вікторії передали у лютому, під час обміну тіл 757 загиблих захисників. Тіло під номером 757 було позначено в документах російської сторони як «невстановлена особа чоловічої статі» і містило незрозумілу позначку: СПАС.



Воно було меншим і легшим за інші. Під час першого огляду патологоанатоми встановили, що це тіло жінки.



Попри поганий стан тіла, слідчим вдалося знайти невелику бирку, прикріплену до правої гомілки, з написом «Рощина, В.В.». Експертиза, яку провели слідчі Офісу генерального прокурора, виявила співпадіння з ДНК журналістки Вікторії Рощиної на 99%, пише «Українська правда».



Начальник Департаменту війни Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов розповідав, що на тілі виявили численні ознаки катування та жорстокого поводження, зокрема садна і крововиливи на різних частинах тіла, а також зламане ребро. Експерти побачили можливі ознаки застосування електроструму.



Слідча група, яка проводить розслідування, повідомила журналістам, що тіло привезли в Україну з ознаками розтину, який робили на території росії. Під час огляду виявилося, що деякі внутрішні органи були відсутні. Зокрема головний мозок, очні яблука, а також частина трахеї.



Міжнародний експерт-патологоанатом, до якого звернулися автори проєкту, вважає, що відсутність цих органів могла приховати той факт, що смерть настала внаслідок удушення або задушення. Таке приховування причини смерті може кваліфікуватися як воєнний злочин.



Як вдалося дізнатися, абревіатура СПАС може вказувати на «офіційну причину смерті», встановлену російською стороною, і означає «суммарное поражение артерий сердца» (з рос. — сумарне ураження артерій серця).



За словами прокурорів, коли з батьком Вікторії зв’язалися, він сказав, що родина запросила додаткові судово-медичні експертизи, оскільки початкові результати їх не переконали.



Поки що через стан тіла і муміфікацію остаточні причини смерті встановити не вдалося. В ОГП повідомляли, що розв’язують питання щодо додаткової судово-медичної експертизи, для цього вже відібрали зразки.



Убивство Вікторії Рощиної



3 серпня 2023 року стало відомо, що Вікторія Рощина зникла на тимчасово окупованих територіях. Лише у травні 2024 року росія вперше підтвердила, що утримує її в полоні. У березні 2022 року росіяни також викрадали медійницю, але через десять днів вона опинилася на волі.



Про смерть Вікторії стало відомо 10 жовтня 2024 року. Інформація про загибель журналістки надійшла її батькові Володимиру від російських офіційних осіб. Пізніше інформацію підтвердила українська сторона.



Медійна ініціатива за права людини заявила, що Вікторію Рощину утримували щонайменше у двох тюрмах: виправній колонії №77 у Бердянську та СІЗО №2 у Таганрозі, що в рф. СІЗО в Таганрозі відоме як «одне з найбільш жорстоких місць утримання для українців на території рф».



Вікторія Рощина працювала на hromadske, пізніше публікувалася в «Українській правді» та «Радіо Свобода». Також вона співпрацювала з «Українським радіо», «UA: Першим» та «Цензор.нет». У 2022-му отримала нагороду Міжнародного жіночого медійного фонду «За мужність у журналістиці».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Тіло полоненої журналісткиросіяни повернули без деяких внутрішніх органів.Про це йдеться у розслідуванні Forbidden Stories, пише Громадське . Це паризька редакція, яка продовжує справу журналістів, що загинули, опинилися за ґратами чи зазнали переслідувань через професійну діяльність.До розслідування смерті Вікторії Рощиної долучилися 45 журналістів із 13 міжнародних медіа. Вони провели понад 50 інтерв’ю з тими, хто пережив російське тюремне ув’язнення та знає систему зсередини.За даними розслідувачів, тіло Вікторії передали у лютому, під час обміну тіл 757 загиблих захисників. Тіло під номером 757 було позначено в документах російської сторони як «невстановлена особа чоловічої статі» і містило незрозумілу позначку: СПАС.Воно було меншим і легшим за інші. Під час першого огляду патологоанатоми встановили, що це тіло жінки.Попри поганий стан тіла, слідчим вдалося знайти невелику бирку, прикріплену до правої гомілки, з написом «Рощина, В.В.». Експертиза, яку провели слідчі Офісу генерального прокурора, виявила співпадіння з ДНК журналістки Вікторії Рощиної на 99%, пише «Українська правда».Начальник Департаменту війни Офісу генпрокурорарозповідав, що на тілі виявили численні ознаки катування та жорстокого поводження, зокрема садна і крововиливи на різних частинах тіла, а також зламане ребро. Експерти побачили можливі ознаки застосування електроструму.Слідча група, яка проводить розслідування, повідомила журналістам, що тіло привезли в Україну з ознаками розтину, який робили на території росії. Під час огляду виявилося, що деякі внутрішні органи були відсутні. Зокрема головний мозок, очні яблука, а також частина трахеї.Міжнародний експерт-патологоанатом, до якого звернулися автори проєкту, вважає, що відсутність цих органів могла приховати той факт, що смерть настала внаслідок удушення або задушення. Таке приховування причини смерті може кваліфікуватися як воєнний злочин.Як вдалося дізнатися, абревіатура СПАС може вказувати на «офіційну причину смерті», встановлену російською стороною, і означає «суммарное поражение артерий сердца» (з рос. — сумарне ураження артерій серця).За словами прокурорів, коли з батьком Вікторії зв’язалися, він сказав, що родина запросила додаткові судово-медичні експертизи, оскільки початкові результати їх не переконали.Поки що через стан тіла і муміфікацію остаточні причини смерті встановити не вдалося. В ОГП повідомляли, що розв’язують питання щодо додаткової судово-медичної експертизи, для цього вже відібрали зразки.3 серпня 2023 року стало відомо, що Вікторія Рощина зникла на тимчасово окупованих територіях. Лише у травні 2024 року росія вперше підтвердила, що утримує її в полоні. У березні 2022 року росіяни також викрадали медійницю, але через десять днів вона опинилася на волі.Про смерть Вікторії стало відомо 10 жовтня 2024 року. Інформація про загибель журналістки надійшла її батькові Володимиру від російських офіційних осіб. Пізніше інформацію підтвердила українська сторона.Медійна ініціатива за права людини заявила, що Вікторію Рощину утримували щонайменше у двох тюрмах: виправній колонії №77 у Бердянську та СІЗО №2 у Таганрозі, що в рф. СІЗО в Таганрозі відоме як «одне з найбільш жорстоких місць утримання для українців на території рф».Вікторія Рощина працювала на hromadske, пізніше публікувалася в «Українській правді» та «Радіо Свобода». Також вона співпрацювала з «Українським радіо», «UA: Першим» та «Цензор.нет». У 2022-му отримала нагороду Міжнародного жіночого медійного фонду «За мужність у журналістиці».

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