У Трампа готуються до можливого імпічменту

Дональда Трампа активно готується до можливого нового імпічменту, якщо демократи отримають більшість у Палаті представників на виборах 2026 року.



Про це повідомляє



Радники нинішнього президента США прогнозують, що демократи можуть ініціювати імпічмент.



Тож це змушує його адміністрацію діяти швидко для реалізації важливих ініціатив, таких як податкові пільги.



Варто зазначити, що зараз у Конгресі США демократи ініціювали імпічмент Трампа, висунувши звинувачення за 7 статтями.



Поки що це більшою мірою попередження, оскільки демократи не мають більшості, але у листопаді 2026 року ситуація може змінитися.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командаактивно готується до можливого нового імпічменту, якщо демократи отримають більшість у Палаті представників на виборах 2026 року.Про це повідомляє Axios Радники нинішнього президента США прогнозують, що демократи можуть ініціювати імпічмент.Тож це змушує його адміністрацію діяти швидко для реалізації важливих ініціатив, таких якВарто зазначити, що зараз у Конгресі США демократи ініціювали імпічмент Трампа, висунувши звинувачення за 7 статтями.Поки що це більшою мірою попередження, оскільки демократи не мають більшості, але у листопаді 2026 року ситуація може змінитися.

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