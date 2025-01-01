Клубок почуттів, секретів і ревнощів: що покажуть у театрі у Луцьку 30 квітня – 4 травня





Цього тижня глядачі зможуть відчути атмосферність чудових виконавців, побувають у любовному трикутнику, разом з героями боротимуться між почуттями та нормами моралі. Як завжди, неповторна гра артистів – усе це створить доволі чаруюче дійство.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 30 квітня до 4 травня.



Це витончена комедія, яка з гумором та іронією досліджує стосунки між чоловіками й жінками, сповнені несподіваних поворотів та яскравих емоцій.



У середу, 30 квітня, о 18:00 – французька комедія «Обережно-жінки!» А. Курейчика. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Людмила Колосович. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).



У центрі сюжету – три жінки й один чоловік, чиї долі переплітаються в химерному клубку почуттів, секретів і ревнощів. Кожна з героїнь – особистість із власним характером, бажаннями та прагненням до щастя, а він – єдиний чоловік у цій історії – стає то каталізатором, то жертвою подій, які розгортаються на сцені.



Поціновувачі театрального мистецтва розкупили усі квитки на виставу, тому вільних місць на квітень вже немає. Однак придбати їх на інші вистави можна у касі та адміністраторів, а також на



У Театрі в укритті – прем’єра!



У п’ятницю та у суботу, 2 та 3 травня, о 18:00 – абсурдна трагікомедія «Кароль» Славомира Мрожека. Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година 5 хвилин (без антракту).



До Окуліста, який обирав собі літній курорт, на прийом прийшли незаплановані пацієнти – Дід і Внук. Вони шукають окуляри, щоб виконати місію роду: знайти й застрелити свого «враҐа №1» – Кароля.



У неділю, 4 травня, о 12:00 – мюзикл на дві дії «Рукавичка» В’ячеслава Полянського, автор текстів пісень – Михайло Євшин, за мотивами української народної казки. Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година (антракт 15-20 хвилин).



«Казка – це основа духовної їжі маленької дитини, світ фантазії, переплетений із дійсністю. Театралізована музична казка – це яскравий, емоційний виклад казкових подій, де музика «наповнює казкові образи живим биттям серця та трепетом думок» (В. Сухомлинський). «Особливо, коли йдеться про національну культурну спадщину, зокрема казку, за допомогою якої дитина пізнає еталон краси, безпосередньо засвоює цінний мистецький досвід поколінь», – автор п’єси.



У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».



Артисти закликають глядачів побувати у театрі та переглянути нову виставу про вічне кохання!



У неділю ввечері, 4 травня, о 17:00 – комедійна оперета на три дії «Сільва» Імре Кальмана. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Орест Огородник. Тривалість – 2 години 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



«Ми живемо у дуже непростий час. Ця вистава про любов, яка дає нам сили, а це любов до чоловіка, дітей, країни та мистецтва. Варто підтримувати українське мистецтво, бо воно допомагає нам зберігати нашу національну ідентичність. Без його розвитку люди не матимуть звідки черпати позитивну енергетику та піднесеність», – виконавиця головної ролі Софія Матюшенко.



Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:

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☑️ Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.Цього тижня глядачі зможуть відчути атмосферність чудових виконавців, побувають у любовному трикутнику, разом з героями боротимуться між почуттями та нормами моралі. Як завжди, неповторна гра артистів – усе це створить доволі чаруюче дійство.Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 30 квітня до 4 травня.У середу,. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).У центрі сюжету – три жінки й один чоловік, чиї долі переплітаються в химерному клубку почуттів, секретів і ревнощів. Кожна з героїнь – особистість із власним характером, бажаннями та прагненням до щастя, а він – єдиний чоловік у цій історії – стає то каталізатором, то жертвою подій, які розгортаються на сцені.Поціновувачі театрального мистецтва розкупили усі квитки на виставу, тому вільних місць на квітень вже немає. Однак придбати їх на інші вистави можна у касі та адміністраторів, а також на сайті театру У п’ятницю та у суботу,. Режисер-постановник –. Тривалість – 1 година 5 хвилин (без антракту).До Окуліста, який обирав собі літній курорт, на прийом прийшли незаплановані пацієнти – Дід і Внук. Вони шукають окуляри, щоб виконати місію роду: знайти й застрелити свого «враҐа №1» – Кароля.У неділю,, автор текстів пісень –, за мотивами української народної казки. Режисер-постановник –. Тривалість – 1 година (антракт 15-20 хвилин).«Казка – це основа духовної їжі маленької дитини, світ фантазії, переплетений із дійсністю. Театралізована музична казка – це яскравий, емоційний виклад казкових подій, де музика «наповнює казкові образи живим биттям серця та трепетом думок» (). «Особливо, коли йдеться про національну культурну спадщину, зокрема казку, за допомогою якої дитина пізнає еталон краси, безпосередньо засвоює цінний мистецький досвід поколінь», – автор п’єси.У театрі нагадують: щонеділі після казки відбуваєтьсядля двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».У неділю ввечері,. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України. Тривалість – 2 години 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).«Ми живемо у дуже непростий час. Ця вистава про любов, яка дає нам сили, а це любов до чоловіка, дітей, країни та мистецтва. Варто підтримувати українське мистецтво, бо воно допомагає нам зберігати нашу національну ідентичність. Без його розвитку люди не матимуть звідки черпати позитивну енергетику та піднесеність», – виконавиця головної роліСтежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:☑️ YouTube ☑️ Facebook ☑️ Іnstagram ☑️ Viber ☑️ Telegram ☑️ TikTok ☑️ LinkedIn













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