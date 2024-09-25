33-річний лучанин викрав з автівки рюкзак з речами та грошима: сума збитків - 140 тисяч
Сьогодні, 12:48
Обікрав волинянина на понад 140 тисяч гривень: поліцейські оперативно затримали зловмисника.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився учора, 28 квітня, на вулиці Олега Куцина у Луцьку.
До поліції із заявою звернувся 24-річний житель Луцького району. Чоловік повідомив, що з його автомобіля Peugeot Partner викрали рюкзак з речами та грошима. Сума завданих збитків становить понад 140 тис. грн.
Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що крадіжку скоїв 33-річний лучанин. Викрадені гроші частково вилучили.
Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнному стану. Санкція статті передбачає, зокрема, до восьми років позбавлення волі.
Нині вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився учора, 28 квітня, на вулиці Олега Куцина у Луцьку.
До поліції із заявою звернувся 24-річний житель Луцького району. Чоловік повідомив, що з його автомобіля Peugeot Partner викрали рюкзак з речами та грошима. Сума завданих збитків становить понад 140 тис. грн.
Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що крадіжку скоїв 33-річний лучанин. Викрадені гроші частково вилучили.
Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнному стану. Санкція статті передбачає, зокрема, до восьми років позбавлення волі.
Нині вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу.
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