33-річний лучанин викрав з автівки рюкзак з речами та грошима: сума збитків - 140 тисяч

Обікрав волинянина на понад 140 тисяч гривень: поліцейські оперативно затримали зловмисника.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Інцидент трапився учора, 28 квітня, на вулиці Олега Куцина у Луцьку.До поліції із заявою звернувся 24-річний житель Луцького району. Чоловік повідомив, що з його автомобіля Peugeot Partner викрали рюкзак з речами та грошима. Сума завданих збитків становить понад 140 тис. грн.Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що крадіжку скоїв 33-річний лучанин. Викрадені гроші частково вилучили.Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнному стану. Санкція статті передбачає, зокрема, до восьми років позбавлення волі.Нині вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу.