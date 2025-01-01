Кремль планує фінансувати війну за рахунок вкрадених українських ресурсів, - розвідка

російські загарбники мають намір провести геологорозвідувальні роботи щодо рідкісних мінеральних ресурсів наУкраїни – у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонських областях.Про це повідомляє в телеграмі Служба зовнішньої розвідки України.На ТОТ України є значні родовища титану, літію, вольфраму та молібдену. Зокрема Шевченківське літієве родовище на Донеччині має запаси 13,8 млн т руди (із вмістом оксиду літію близько 1,2 %). У Запорізькій області розміщено близько 20 % світових запасів титану.Усього у планах рф дослідити близько 70 ділянок. Серед пріоритетних корисних копалин – літій, графіт, марганець, молібден, вольфрам, титан та уран.Окупанти очікують, що до 2030 року економічний ефект від втілення цих геологічних проєктів може сягнути понад 11,2 млрд дол. США у вигляді податкових надходжень. Крім того, москва заявляє про намір знизити до 2030 року імпортну залежність від рідкісноземельних металів від 75 % до 45 %, збільшивши власне видобування до 50 тис. т на рік.Фактичне закріплення економічного контролю рф над ТОТ України вкотре свідчить про те, що москва не має наміру домовлятися про реальне припинення війни чи компроміси.