Справжні: емоції воїнів волинської бригади у фото

Справжні: емоції воїнів волинської бригади у фото
Волинська 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого опублікувала фотографії емоцій військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці військової частини у фейсбуці.

«Справжні! Вони самі та їхні емоції! Сміються, веселяться, дуркують, і загалом – дають жару! Потужні, справжні, наші! Князівські воїни тримають стрій і на передовій, і у бойових буднях. У всьому шукають позитив. Посмішка, щира емоція, дружній погляд — усе це добряче заряджає та мотивує!» - йдеться у коментарі до світлин.


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Теги: 14 бригада, Володимир, наближають перемогу
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