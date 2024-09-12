Справжні: емоції воїнів волинської бригади у фото





Про це йдеться у повідомленні на сторінці військової частини у фейсбуці.



«Справжні! Вони самі та їхні емоції! Сміються, веселяться, дуркують, і загалом – дають жару! Потужні, справжні, наші! Князівські воїни тримають стрій і на передовій, і у бойових буднях. У всьому шукають позитив. Посмішка, щира емоція, дружній погляд — усе це добряче заряджає та мотивує!» - йдеться у коментарі до світлин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого опублікувала фотографії емоцій військовослужбовців.Про це йдеться у повідомленні на сторінці військової частини у фейсбуці.«Справжні! Вони самі та їхні емоції! Сміються, веселяться, дуркують, і загалом – дають жару! Потужні, справжні, наші! Князівські воїни, і у бойових буднях. У всьому шукають позитив. Посмішка, щира емоція, дружній погляд — усе це добряче заряджає та мотивує!» - йдеться у коментарі до світлин.

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