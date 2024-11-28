У Луцьку створили новий мурал

Віталій Руппельт (Аппекс).



Полотном для експозицій слугують 4 стіни розміром 3×3,3 м, розповів Андрій Присяжнюк.



Галерея функціонує цілодобово за адресою м. Луцьк, просп. Волі, 49.



Виставка триває орієнтовно до 25 травня.



Про що проєкт



«Абетка» — це дослідження культурної тяглості через форми літер і просторове мистецтво.



Автор



Руппельт Віталій — Аппекс, художник, що у своїх проєктах межує між графікою, муралізмом, електронною музикою та речитативом.



Митець досліджує взаємодію культурного коду, міського простору та глядача, поєднуючи традиційні символи з сучасними техніками.



«Бруталізм, форма, текстура — поняття, з якими я взаємодію у своїх сюжетах», — зазначає художник.



Довідка:



Проєкт 4.8 Gallery реалізував 21 виставку. Тут були представлені проєкти таких авторів, як:



Сергій Радкевич;



Bios;



Антон Hudo;



Андрій Кальков;



Денис Метелін.



«Основна ідея постграфіті — коли художники, що сформувалися у вуличному мистецтві, переосмислюють свою мову по-новому, зберігаючи зв’язок із графіті як з концептуальним підґрунтям», — каже автор робіт Віталій Руппельт (Аппекс).



На стінописах українська абетка розкривається як візуальний код пам’яті, де літери переплітаються з культурними артефактами, формуючи цілісну композицію.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Стінопис презентують у луцькій галереї просто неба 4.8 Gallery, що у «Сіті Парку». Автором експозиції під назвою «Абетка» єПолотном для експозицій слугують 4 стіни розміром 3×3,3 м, розповів misto.media куратор проєкту 4.8 GalleryГалерея функціонує цілодобово за адресою м. Луцьк, просп. Волі, 49.Виставка триває орієнтовно до 25 травня.«Абетка» — це дослідження культурної тяглості через форми літер і просторове мистецтво.Руппельт Віталій — Аппекс, художник, що у своїх проєктах межує між графікою, муралізмом, електронною музикою та речитативом.Митець досліджує взаємодію культурного коду, міського простору та глядача, поєднуючи традиційні символи з сучасними техніками.«Бруталізм, форма, текстура — поняття, з якими я взаємодію у своїх сюжетах», — зазначає художник.Проєкт 4.8 Gallery реалізував 21 виставку. Тут були представлені проєкти таких авторів, як:«Основна ідея постграфіті — коли художники, що сформувалися у вуличному мистецтві, переосмислюють свою мову по-новому, зберігаючи зв’язок із графіті як з концептуальним підґрунтям», — каже автор робіт Віталій Руппельт (Аппекс).На стінописах українська абетка розкривається як візуальний код пам’яті, де літери переплітаються з культурними артефактами, формуючи цілісну композицію.

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