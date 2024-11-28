У Луцьку створили новий мурал
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Стінопис презентують у луцькій галереї просто неба 4.8 Gallery, що у «Сіті Парку». Автором експозиції під назвою «Абетка» є Віталій Руппельт (Аппекс).
Полотном для експозицій слугують 4 стіни розміром 3×3,3 м, розповів misto.media куратор проєкту 4.8 Gallery Андрій Присяжнюк.
Галерея функціонує цілодобово за адресою м. Луцьк, просп. Волі, 49.
Виставка триває орієнтовно до 25 травня.
Про що проєкт
«Абетка» — це дослідження культурної тяглості через форми літер і просторове мистецтво.
Автор
Руппельт Віталій — Аппекс, художник, що у своїх проєктах межує між графікою, муралізмом, електронною музикою та речитативом.
Митець досліджує взаємодію культурного коду, міського простору та глядача, поєднуючи традиційні символи з сучасними техніками.
«Бруталізм, форма, текстура — поняття, з якими я взаємодію у своїх сюжетах», — зазначає художник.
Довідка:
Проєкт 4.8 Gallery реалізував 21 виставку. Тут були представлені проєкти таких авторів, як:
Сергій Радкевич;
Bios;
Антон Hudo;
Андрій Кальков;
Денис Метелін.
«Основна ідея постграфіті — коли художники, що сформувалися у вуличному мистецтві, переосмислюють свою мову по-новому, зберігаючи зв’язок із графіті як з концептуальним підґрунтям», — каже автор робіт Віталій Руппельт (Аппекс).
На стінописах українська абетка розкривається як візуальний код пам’яті, де літери переплітаються з культурними артефактами, формуючи цілісну композицію.
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Полотном для експозицій слугують 4 стіни розміром 3×3,3 м, розповів misto.media куратор проєкту 4.8 Gallery Андрій Присяжнюк.
Галерея функціонує цілодобово за адресою м. Луцьк, просп. Волі, 49.
Виставка триває орієнтовно до 25 травня.
Про що проєкт
«Абетка» — це дослідження культурної тяглості через форми літер і просторове мистецтво.
Автор
Руппельт Віталій — Аппекс, художник, що у своїх проєктах межує між графікою, муралізмом, електронною музикою та речитативом.
Митець досліджує взаємодію культурного коду, міського простору та глядача, поєднуючи традиційні символи з сучасними техніками.
«Бруталізм, форма, текстура — поняття, з якими я взаємодію у своїх сюжетах», — зазначає художник.
Довідка:
Проєкт 4.8 Gallery реалізував 21 виставку. Тут були представлені проєкти таких авторів, як:
Сергій Радкевич;
Bios;
Антон Hudo;
Андрій Кальков;
Денис Метелін.
«Основна ідея постграфіті — коли художники, що сформувалися у вуличному мистецтві, переосмислюють свою мову по-новому, зберігаючи зв’язок із графіті як з концептуальним підґрунтям», — каже автор робіт Віталій Руппельт (Аппекс).
На стінописах українська абетка розкривається як візуальний код пам’яті, де літери переплітаються з культурними артефактами, формуючи цілісну композицію.
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