У Луцьку створили новий мурал

У Луцьку створили новий мурал
Стінопис презентують у луцькій галереї просто неба 4.8 Gallery, що у «Сіті Парку». Автором експозиції під назвою «Абетка» є Віталій Руппельт (Аппекс).

Полотном для експозицій слугують 4 стіни розміром 3×3,3 м, розповів misto.media куратор проєкту 4.8 Gallery Андрій Присяжнюк.

Галерея функціонує цілодобово за адресою м. Луцьк, просп. Волі, 49.

Виставка триває орієнтовно до 25 травня.

Про що проєкт

«Абетка» — це дослідження культурної тяглості через форми літер і просторове мистецтво.

Автор

Руппельт Віталій — Аппекс, художник, що у своїх проєктах межує між графікою, муралізмом, електронною музикою та речитативом.

Митець досліджує взаємодію культурного коду, міського простору та глядача, поєднуючи традиційні символи з сучасними техніками.

«Бруталізм, форма, текстура — поняття, з якими я взаємодію у своїх сюжетах», — зазначає художник.

Довідка:

Проєкт 4.8 Gallery реалізував 21 виставку. Тут були представлені проєкти таких авторів, як:

Сергій Радкевич;

Bios;

Антон Hudo;

Андрій Кальков;

Денис Метелін.

«Основна ідея постграфіті — коли художники, що сформувалися у вуличному мистецтві, переосмислюють свою мову по-новому, зберігаючи зв’язок із графіті як з концептуальним підґрунтям», — каже автор робіт Віталій Руппельт (Аппекс).

На стінописах українська абетка розкривається як візуальний код пам’яті, де літери переплітаються з культурними артефактами, формуючи цілісну композицію.


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Теги: Луцьк, мурал
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