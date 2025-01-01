Волиняни провели в останню путь Героя Віктора Мівшука

загиблого Героя — Віктора Мівшука, жителя селища Голоби.



Про це повідомляє Володимир-Волинська єпархія УПЦ.



Віктор Лукашович після отриманих на війні поранень проходив реабілітацію у закладі охорони здоров’я.



Лікарі боролися за його життя, рідні молилися за нього, однак врятувати військовослужбовця не вдалося.



«Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким захисника. Розділяємо біль непоправної втрати. Світла пам’ять Герою України!» - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Священники Голобського благочиння звершили чин похорону над тілом, жителя селища Голоби.Про це повідомляє Володимир-Волинська єпархія УПЦ.Віктор Лукашович після отриманих на війні поранень проходив реабілітацію у закладі охорони здоров’я.Лікарі боролися за його життя, рідні молилися за нього, однак врятувати військовослужбовця не вдалося.«Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким захисника. Розділяємо біль непоправної втрати. Світла пам’ять Герою України!» - йдеться у повідомленні.

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