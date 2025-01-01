Волиняни провели в останню путь Героя Віктора Мівшука

Волиняни провели в останню путь Героя Віктора Мівшука
Священники Голобського благочиння звершили чин похорону над тілом загиблого ГерояВіктора Мівшука, жителя селища Голоби.

Про це повідомляє Володимир-Волинська єпархія УПЦ.

Віктор Лукашович після отриманих на війні поранень проходив реабілітацію у закладі охорони здоров’я.

Лікарі боролися за його життя, рідні молилися за нього, однак врятувати військовослужбовця не вдалося.
Волиняни провели в останню путь Героя Віктора Мівшука

«Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким захисника. Розділяємо біль непоправної втрати. Світла пам’ять Герою України!» - йдеться у повідомленні.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Ні власного житла, ні авто: що задекларував начальник сервісного центру Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку створили новий мурал
Сьогодні, 11:48
На Волині палало торфовище
Сьогодні, 11:44
Волиняни провели в останню путь Героя Віктора Мівшука
Сьогодні, 11:34
Фронт за 10 кілометрів: на Дніпропетровщині в деяких селах оголосили про примусову евакуацію
Сьогодні, 11:22
Російською шпигункою виявилася чиновниця міськради на Миколаївщині
Сьогодні, 10:26
Схожі новини
Помер від ран у лікарні: у Луцьку поховали Героя Дмитра Давидюка Помер від ран у лікарні: у Луцьку поховали Героя Дмитра Давидюка
28 квітня, 12:36
Волинян просять віддати останню шану Герою Віктору Мівшуку Волинян просять віддати останню шану Герою Віктору Мівшуку
28 квітня, 11:29
Віддали життя за Україну: воїни волинської бригади вшанували полеглих побратимів Віддали життя за Україну: воїни волинської бригади вшанували полеглих побратимів
28 квітня, 10:29
На Волині попрощалися з Героєм Олександром Зубкевичем На Волині попрощалися з Героєм Олександром Зубкевичем
25 квітня, 14:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Справжні: емоції воїнів волинської бригади у фото
Сьогодні, 12:21
 0
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
Сьогодні, 11:50
 0
У Луцьку створили новий мурал
Сьогодні, 11:48
 0
На Волині палало торфовище
Сьогодні, 11:44
 0
Волиняни провели в останню путь Героя Віктора Мівшука
Сьогодні, 11:34
 0
Медіа
відео
1/8