Фронт за 10 кілометрів: на Дніпропетровщині в деяких селах оголосили про примусову евакуацію





Про це



"В окремих населених пунктах Райпільського старостинського округу Межівської селищної територіальної громади (селах: Колона Межова, Новопідгородне, Райполе, Сухарева Балка) оголошено обов’язкову евакуацію в примусовий спосіб сімей з дітьми або їх законними представниками.



Евакуація буде здійснюватися транспортними засобами за попереднім погодженням дати та часу виїзду з обов’язковою реєстрацією у збірному пункті с-ща Межова". - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що особам, що виїздитимуть, з собою необхідно взяти документи, гроші, банківські картки, медикаменти, воду та їжу на кілька днів, мобільний телефон та зарядний пристрій, теплий одяг та взуття для зміни, а також необхідні речі, які можуть знадобитися у разі евакуації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дніпропетровська ОВА затвердила рішення провести примусову евакуацію в Межівській сільській територіальній громаді, де фронт пролягає трохи більше ніж за 10 кілометрів.Про це повідомляє Межівська СТГ."В окремих населених пунктах Райпільського старостинського округу Межівської селищної територіальної громади (селах: Колона Межова, Новопідгородне, Райполе, Сухарева Балка) оголошено обов’язкову евакуацію в примусовий спосіб сімей з дітьми або їх законними представниками.Евакуація буде здійснюватися транспортними засобами за попереднім погодженням дати та часу виїзду з обов’язковою реєстрацією у збірному пункті с-ща Межова". - йдеться в повідомленні.Зазначається, що особам, що виїздитимуть, з собою необхідно взяти документи, гроші, банківські картки, медикаменти, воду та їжу на кілька днів, мобільний телефон та зарядний пристрій, теплий одяг та взуття для зміни, а також необхідні речі, які можуть знадобитися у разі евакуації.

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