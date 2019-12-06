До Конгресу США внесуть статті про імпічмент Трампа

До Конгресу США внесуть статті про імпічмент Трампа
Депутат від Демократичної партії США Шрі Танедар заявив, що внесе до Палати представників сім статей про імпічмент президента Дональда Трампа.

Про це пише Axios, повідомляє Громадське.

Так, Трампа, зокрема, звинувачують у перешкоджанні правосуддю, зловживанні владою, узурпації влади, хабарництві та корупції. Танедар наголосив, що Трамп начебто не здатний виконувати обов'язки президента і «становить явну й реальну загрозу для Конституції нашої країни та нашої демократії».

«Ми не можемо чекати, поки буде завдано ще більшої шкоди. Конгрес повинен діяти», — наголосив демократ.

Як пише Axios, це вже не перша спроба оголосити імпічмент Трампу цьогоріч. Так, на початку квітня конгресмен від Демократичної партії Ел Грін заявив, що протягом наступних 30 днів підготує подання про імпічмент чинному президентові США.

За його словами, республіканець «не заслуговує на посаду», яку обіймає.

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Теги: Трамп, імпічмент
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