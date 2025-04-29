Джей Ді Венс: Україна не виграє війну

Чарлі Кірком віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав "хибним" уявлення про те, що з часом українці можуть виграти війну проти Росії та повернути свої території.



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На думку другої особи в державі, затягування війни призведе лише до посилення демографічної кризи, від якої потерпають і Росія, і Україна. При цьому Венс стверджує, що за такого сценарію загинуть мільйони людей, а конфлікт може перерости у ядерну війну.



За словами посадовця, призидент Дональд Трамп "змушує всіх своїх людей, включно зі мною, старанно працювати над досягненням мети припинити війну". Мирні перемовини, як оцінює Венс, наразі перебувають "у самому розпалі".



Білий дім вимагає постійного припинення вогню в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час спілкування з ведучим онлайн-шоувіцепрезидент СШАназвав "хибним" уявлення про те, що з часом українці можуть виграти війну проти Росії та повернути свої території.Про це пише LB.ua На думку другої особи в державі, затягування війни призведе лише до посилення демографічної кризи, від якої потерпають і Росія, і Україна. При цьому Венс стверджує, що за такого сценарію загинуть мільйони людей, а конфлікт може перерости у ядерну війну.За словами посадовця, призидент Дональд Трамп "змушує всіх своїх людей, включно зі мною, старанно працювати над досягненням мети припинити війну". Мирні перемовини, як оцінює Венс, наразі перебувають "у самому розпалі".Білий дім вимагає постійного припинення вогню в Україні.

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