Росіяни атакували Київ дронами

Росіяни атакували Київ дронами
Київ у ніч на вівторок опинився під обстрілом російськими ударними безпілотниками. У столиці було чути гучні вибухи, працювали сили протиповітряної оборони.

Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, у Деснянському районі відомо про падіння уламків "шахедів". На місце вирушили рятувальники.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Деснянському районі є виклик медиків. Згоріла триповерхова будівля бази відпочинку.

За оновленими даними від КМВА станом на 8 ранку, потерпілих троє, усі відмовилися від госпіталізації.

"У межах Києва внаслідок падіння уламків одного зі збитих дронів зафіксоване займання на території бази відпочинку в Деснянському районі. Є руйнування, пошкодження будівель та автомобілів. На місці продовжують працювати рятувальники", – розповів начальник Київської міської військової адміністрації Ткаченко.

Загалом у повітряному просторі Києва фіксували 11 БпЛА. 9 збили, ще два локаційно втрачені.

Також під атакою дронів був південь Одеської області поблизу Чорного моря та інші області, зокрема, Дніпропетровська, де ворог вбив дитину.

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Теги: Росія, війна
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