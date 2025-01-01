Росіяни атакували Київ дронами
Сьогодні, 09:00
Київ у ніч на вівторок опинився під обстрілом російськими ударними безпілотниками. У столиці було чути гучні вибухи, працювали сили протиповітряної оборони.
Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, у Деснянському районі відомо про падіння уламків "шахедів". На місце вирушили рятувальники.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Деснянському районі є виклик медиків. Згоріла триповерхова будівля бази відпочинку.
За оновленими даними від КМВА станом на 8 ранку, потерпілих троє, усі відмовилися від госпіталізації.
"У межах Києва внаслідок падіння уламків одного зі збитих дронів зафіксоване займання на території бази відпочинку в Деснянському районі. Є руйнування, пошкодження будівель та автомобілів. На місці продовжують працювати рятувальники", – розповів начальник Київської міської військової адміністрації Ткаченко.
Загалом у повітряному просторі Києва фіксували 11 БпЛА. 9 збили, ще два локаційно втрачені.
Також під атакою дронів був південь Одеської області поблизу Чорного моря та інші області, зокрема, Дніпропетровська, де ворог вбив дитину.
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Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, у Деснянському районі відомо про падіння уламків "шахедів". На місце вирушили рятувальники.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Деснянському районі є виклик медиків. Згоріла триповерхова будівля бази відпочинку.
За оновленими даними від КМВА станом на 8 ранку, потерпілих троє, усі відмовилися від госпіталізації.
"У межах Києва внаслідок падіння уламків одного зі збитих дронів зафіксоване займання на території бази відпочинку в Деснянському районі. Є руйнування, пошкодження будівель та автомобілів. На місці продовжують працювати рятувальники", – розповів начальник Київської міської військової адміністрації Ткаченко.
Загалом у повітряному просторі Києва фіксували 11 БпЛА. 9 збили, ще два локаційно втрачені.
Також під атакою дронів був південь Одеської області поблизу Чорного моря та інші області, зокрема, Дніпропетровська, де ворог вбив дитину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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