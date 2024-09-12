Футзалісти з Волині завоювали Кубок України. ФОТО

Футзалісти з Волині завоювали Кубок України. ФОТО
27 квітня у Києві відбувся Кубок України з футзалу. Яскравий фінальний матч, де команда «Ураган» здобула впевнену перемогу над «Сухою Балкою» з міста Жовті Води Дніпропетровської області.

У складі переможців - спортсмени з Волині. Про це повідомляють на сторінці Маневицької селищної ради.

Особливо приємною ця перемога стала для Маневицької громади: у складі «Урагану» виступають маневичанин Артем Клімчук, Ярослав Савич із Оконська та Ілля Приходько із сусідньої Прилісненської громади.

"Їхня майстерність, командна гра і незламний дух стали важливою складовою успіху команди. А успіх «Урагану» — це не просто черговий виграний матч. Це доказ того, що на Маневиччині ростуть справжні спортсмени, які здатні гідно представляти свою малу батьківщину на всеукраїнській арені. Їхній приклад надихає молодь та дарує віру в те, що наполеглива праця, підтримка рідних і любов до своєї справи здатні вести до великих звершень. Ми віримо — попереду на них чекають нові яскраві перемоги та нові вершини", - йдеться у дописі на сторінці громади.

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Теги: Україна Кубок України, футзал, Волинь, Маневичі
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