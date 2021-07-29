У Жидичині під час толоки створять нову локацію

У селі Жидичин хочуть спільними зусиллями створити нову локацію. Роботи виконуватимуть під час толоки.Про це повідомляють у Луцькій міській раді.Екологічна акція зі створення нової локації відбудеться на території парку та 100-метрівки від монатсиря до скита у селі Жидичин 2 травня і розпочнеться о 10:00.У програмі заходу:- Декорування об’єктів, під час якого учасники нададуть нове життя простору за допомогою творчості.- Благоустрій території - чистка, посадка, озеленення.- Смачні частування на свіжому повітрі."Тепла атмосфера та гарний настрій у колі активних і щирих людей. Разом зробимо простір ще кращим. Приходь і стань частиною змін", - йдеться у дописі.Організатори заходу: управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради, Чернецтво Волині, Музейний простір "Окольний замок", громадська організація "Спільна справа" I NGO "Work Together".