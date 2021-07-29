У Жидичині під час толоки створять нову локацію
Сьогодні, 03:41
У селі Жидичин хочуть спільними зусиллями створити нову локацію. Роботи виконуватимуть під час толоки.
Про це повідомляють у Луцькій міській раді.
Екологічна акція зі створення нової локації відбудеться на території парку та 100-метрівки від монатсиря до скита у селі Жидичин 2 травня і розпочнеться о 10:00.
У програмі заходу:
- Декорування об’єктів, під час якого учасники нададуть нове життя простору за допомогою творчості.
- Благоустрій території - чистка, посадка, озеленення.
- Смачні частування на свіжому повітрі.
"Тепла атмосфера та гарний настрій у колі активних і щирих людей. Разом зробимо простір ще кращим. Приходь і стань частиною змін", - йдеться у дописі.
Організатори заходу: управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради, Чернецтво Волині, Музейний простір "Окольний замок", громадська організація "Спільна справа" I NGO "Work Together".
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Про це повідомляють у Луцькій міській раді.
Екологічна акція зі створення нової локації відбудеться на території парку та 100-метрівки від монатсиря до скита у селі Жидичин 2 травня і розпочнеться о 10:00.
У програмі заходу:
- Декорування об’єктів, під час якого учасники нададуть нове життя простору за допомогою творчості.
- Благоустрій території - чистка, посадка, озеленення.
- Смачні частування на свіжому повітрі.
"Тепла атмосфера та гарний настрій у колі активних і щирих людей. Разом зробимо простір ще кращим. Приходь і стань частиною змін", - йдеться у дописі.
Організатори заходу: управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради, Чернецтво Волині, Музейний простір "Окольний замок", громадська організація "Спільна справа" I NGO "Work Together".
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