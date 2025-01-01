Війна Пакистану з Індією може початися через 2-4 дні

Мухаммад Асіф припускає, що війна з Індією може розпочатися вже в найближчі чотири дні.



Як передає



"Над регіоном згущуються хмари війни, напруженість у відносинах між Пакистаном та Індією досягла загрозливого рівня. Потенційно війна між двома країнами може розпочатися протягом найближчих двох-чотирьох днів", - наголосив Асіф.



Також він вважає, що інцидент із нападом на туристів у Кашмірі нібито був зрежисований Індією. На думку міністра, необхідно створити міжнародну комісію, переважно при ООН або за участю регіональних держав, для незалежного розслідування цієї справи.



"Інцидент у Пахальгамі (селище, де напали на туристів - ред.) - повна брехня", - додав він.



Конфлікт Індії та Пакистану

Нагадаємо, минулого тижня в індійській частині регіону Кашмір бойовики розстріляли групу туристів. Понад 20 людей загинуло.



Індія вважає, що такий напад організував Пакистан - терористи розстрілювали тільки індуїстів, а мусульман (іслам - державна релігія Пакистану) залишали в живих.



На цьому тлі обидві країни вже стягнули свої війська до кордону. Нещодавно там сталася перестрілка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр оборони Пакистану Хаваджаприпускає, що війна з Індією може розпочатися вже в найближчі чотири дні.Як передає РБК-Україна , про це він заявив в ефірі Samaa TV."Над регіоном згущуються хмари війни, напруженість у відносинах між Пакистаном та Індією досягла загрозливого рівня. Потенційно війна між двома країнами може розпочатися протягом найближчих двох-чотирьох днів", - наголосив Асіф.Також він вважає, що інцидент із нападом на туристів у Кашмірі нібито був зрежисований Індією. На думку міністра, необхідно створити міжнародну комісію, переважно при ООН або за участю регіональних держав, для незалежного розслідування цієї справи."Інцидент у Пахальгамі (селище, де напали на туристів - ред.) - повна брехня", - додав він.Конфлікт Індії та ПакистануНагадаємо, минулого тижня в індійській частині регіону Кашмір бойовики розстріляли групу туристів. Понад 20 людей загинуло.Індія вважає, що такий напад організував Пакистан - терористи розстрілювали тільки індуїстів, а мусульман (іслам - державна релігія Пакистану) залишали в живих.На цьому тлі обидві країни вже стягнули свої війська до кордону. Нещодавно там сталася перестрілка.

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