Волинський прикордонник здобув золото на міжнародному турнірі. ФОТО

Волинський прикордонник здобув золото на міжнародному турнірі. ФОТО
Прикордонник з Волині здобув золото на престижному міжнародному турнірі з джиу-джитсу.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Лучанин Богдан Мочульський, який служить у Волинському прикордонному загоні та водночас є членом національної збірної України з джиу-джитсу, виборов золоту медаль на одному з найпрестижніших турнірів у своєму виді спорту - Grand Prix Paris
Open, що днями відбувся у Парижі.
Волинський прикордонник здобув золото на міжнародному турнірі. ФОТО


На змагання зібралися близько 500 спортсменів із 30 країн світу, і конкуренція була надзвичайно високою. Попри складні поєдинки, наш співвітчизник продемонстрував високий рівень підготовки, здолавши суперників із Данії, Казахстану та Колумбії. Загалом він провів чотири поєдинки, кожен із яких був напруженим та видовищним.
Волинський прикордонник здобув золото на міжнародному турнірі. ФОТО

"Було складно, але все вдалося! Вдячний усім, хто допомагає та дає можливість гідно представляти Україну на міжнародній арені. Організація турніру була на високому рівні, і цей успіх для мене досить важливий", - поділився враженнями спортсмен.
Волинський прикордонник здобув золото на міжнародному турнірі. ФОТО
Волинський прикордонник здобув золото на міжнародному турнірі. ФОТО

Богдан Мочульський тріумфував у ваговій категорії до 62 кг. Перемога на престижному турнірі стала особливо символічною, адже гімн України у Франції пролунав, коли наш спортсмен підіймався на найвищу сходинку п'єдесталу, напередодні Дня прикордонника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Богдан Мочульський, джиу-джитсу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Ні власного житла, ні авто: що задекларував начальник сервісного центру Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Війна Пакистану з Індією може початися через 2-4 дні
28 квітня, 23:19
Волинський прикордонник здобув золото на міжнародному турнірі. ФОТО
28 квітня, 22:38
Уродженець Луцька стане головою «Нафтогазу»
28 квітня, 21:57
У голови Волинської ОВА – новий радник
28 квітня, 21:16
На Донеччині загинули два воїни з Луцька Володимир Мельничук і Анатолій Левчук
28 квітня, 20:35
Схожі новини
На чемпіонаті світу з бойового джиу-джитсу волиняни здобули понад 10 нагород На чемпіонаті світу з бойового джиу-джитсу волиняни здобули понад 10 нагород
05 грудня, 2022, 14:40
Лучанин став чемпіоном ХІ Всесвітніх ігор Лучанин став чемпіоном ХІ Всесвітніх ігор
17 липня, 2022, 13:41
Чемпіону світу з джиу-джитсу з Волині призначили президентську стипендію Чемпіону світу з джиу-джитсу з Волині призначили президентську стипендію
04 липня, 2022, 13:00
Юний волинянин боровся зі старшими суперниками і переміг на Чемпіонаті Іспанії із джиу-джитсу Юний волинянин боровся зі старшими суперниками і переміг на Чемпіонаті Іспанії із джиу-джитсу
04 червня, 2022, 07:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Війна Пакистану з Індією може початися через 2-4 дні
28 квітня, 23:19
 0
Волинський прикордонник здобув золото на міжнародному турнірі. ФОТО
28 квітня, 22:38
 0
Уродженець Луцька стане головою «Нафтогазу»
28 квітня, 21:57
 0
У голови Волинської ОВА – новий радник
28 квітня, 21:16
 0
На Донеччині загинули два воїни з Луцька Володимир Мельничук і Анатолій Левчук
28 квітня, 20:35
 0
Медіа
відео
1/8