Волинський прикордонник здобув золото на міжнародному турнірі. ФОТО

Прикордонник з Волині здобув золото на престижному міжнародному турнірі з джиу-джитсу.Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.Лучанин, який служить у Волинському прикордонному загоні та водночас є членом національної збірної України з джиу-джитсу, виборов золоту медаль на одному з найпрестижніших турнірів у своєму виді спорту - Grand Prix ParisOpen, що днями відбувся у Парижі.На змагання зібралися близько 500 спортсменів із 30 країн світу, і конкуренція була надзвичайно високою. Попри складні поєдинки, наш співвітчизник продемонстрував високий рівень підготовки, здолавши суперників із Данії, Казахстану та Колумбії. Загалом він провів чотири поєдинки, кожен із яких був напруженим та видовищним."Було складно, але все вдалося! Вдячний усім, хто допомагає та дає можливість гідно представляти Україну на міжнародній арені. Організація турніру була на високому рівні, і цей успіх для мене досить важливий", - поділився враженнями спортсмен.Богдан Мочульський тріумфував у ваговій категорії до 62 кг. Перемога на престижному турнірі стала особливо символічною, адже гімн України у Франції пролунав, коли наш спортсмен підіймався на найвищу сходинку п'єдесталу, напередодні Дня прикордонника.