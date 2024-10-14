У голови Волинської ОВА – новий радник

В очільника області – новий радник з питань молодіжної політики.Про це повідомили на сторінці Волинської ОВА.вручив посвідчення радника голови Волинської облдержадміністрації на громадських засадах з питань молодіжної політикиБогдан Лебедь очолює Молодіжну раду Волині, активно проводить тренінги та освітні заходи для молоді, має чималий досвід в організації мотиваційних програм і заходів із розвитку лідерських якостей серед студентства.Начальник ОВА побажав новопризначеному раднику успіхів у новій ролі та нових досягнень. «Розраховую, що Ваш досвід у підприємництві та міжнародних проєктах стане корисним для розвитку молодіжної політики на Волині», – зауважив очільник області.