У голови Волинської ОВА – новий радник
Сьогодні, 21:16
В очільника області – новий радник з питань молодіжної політики.
Про це повідомили на сторінці Волинської ОВА.
Іван Рудницький вручив посвідчення радника голови Волинської облдержадміністрації на громадських засадах з питань молодіжної політики Богдану Лебедю.
Богдан Лебедь очолює Молодіжну раду Волині, активно проводить тренінги та освітні заходи для молоді, має чималий досвід в організації мотиваційних програм і заходів із розвитку лідерських якостей серед студентства.
Начальник ОВА побажав новопризначеному раднику успіхів у новій ролі та нових досягнень. «Розраховую, що Ваш досвід у підприємництві та міжнародних проєктах стане корисним для розвитку молодіжної політики на Волині», – зауважив очільник області.
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Про це повідомили на сторінці Волинської ОВА.
Іван Рудницький вручив посвідчення радника голови Волинської облдержадміністрації на громадських засадах з питань молодіжної політики Богдану Лебедю.
Богдан Лебедь очолює Молодіжну раду Волині, активно проводить тренінги та освітні заходи для молоді, має чималий досвід в організації мотиваційних програм і заходів із розвитку лідерських якостей серед студентства.
Начальник ОВА побажав новопризначеному раднику успіхів у новій ролі та нових досягнень. «Розраховую, що Ваш досвід у підприємництві та міжнародних проєктах стане корисним для розвитку молодіжної політики на Волині», – зауважив очільник області.
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