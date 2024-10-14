У голови Волинської ОВА – новий радник

У голови Волинської ОВА – новий радник
В очільника області – новий радник з питань молодіжної політики.

Про це повідомили на сторінці Волинської ОВА.

Іван Рудницький вручив посвідчення радника голови Волинської облдержадміністрації на громадських засадах з питань молодіжної політики Богдану Лебедю.

Богдан Лебедь очолює Молодіжну раду Волині, активно проводить тренінги та освітні заходи для молоді, має чималий досвід в організації мотиваційних програм і заходів із розвитку лідерських якостей серед студентства.

Начальник ОВА побажав новопризначеному раднику успіхів у новій ролі та нових досягнень. «Розраховую, що Ваш досвід у підприємництві та міжнародних проєктах стане корисним для розвитку молодіжної політики на Волині», – зауважив очільник області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Волинська ОВА, Іван Рудницький, Богдан Лебедь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Ні власного житла, ні авто: що задекларував начальник сервісного центру Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Уродженець Луцька стане головою «Нафтогазу»
Сьогодні, 21:57
У голови Волинської ОВА – новий радник
Сьогодні, 21:16
На Донеччині загинули два воїни з Луцька Володимир Мельничук і Анатолій Левчук
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 квітня
Сьогодні, 20:00
Де зараз Янукович? В Офісі генпрокурора назвали елітне село
Сьогодні, 19:11
Схожі новини
Волинь співпрацюватиме з французьким Сент-Етьєном Волинь співпрацюватиме з французьким Сент-Етьєном
19 квітня, 01:15
У голови Волинської ОВА з'явився ще один заступник У голови Волинської ОВА з'явився ще один заступник
07 лютого, 22:38
На Волині через зловживання при бронюванні перевірять підприємства На Волині через зловживання при бронюванні перевірять підприємства
14 жовтня, 2024, 22:38
Волинські ліцеї отримали 97 мільйонів на модернізацію харчоблоків Волинські ліцеї отримали 97 мільйонів на модернізацію харчоблоків
21 серпня, 2024, 22:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Уродженець Луцька стане головою «Нафтогазу»
Сьогодні, 21:57
 0
У голови Волинської ОВА – новий радник
Сьогодні, 21:16
 0
На Донеччині загинули два воїни з Луцька Володимир Мельничук і Анатолій Левчук
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 квітня
Сьогодні, 20:00
 0
Де зараз Янукович? В Офісі генпрокурора назвали елітне село
Сьогодні, 19:11
 0
Медіа
відео
1/8