Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 квітня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 29 квітня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 29 квітня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-2°, вдень температура 18-20°.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-3°, вдень температура 15-20° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 29 квітня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-2°, вдень температура 18-20°.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-3°, вдень температура 15-20° тепла.
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