Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 квітня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 29 квітня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 29 квітня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-2°, вдень температура 18-20°.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-3°, вдень температура 15-20° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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