Де зараз Янукович? В Офісі генпрокурора назвали елітне село

Віктор Янукович перебуває в підмосковному селищі, яке відоме заміськими резиденціями російських високопосадовців.



Про це сказав Денис Іванов, заступник начальника Департаменту у справах Майдану Офісу генерального прокурора України, якого цитує



Селище, де живе Янукович, називається Барвиха — воно розташоване в Одинцовському районі Московської області. У цьому селищі розташована нерухомість російської еліти, а також офіційна резиденція високопосадовців.



Тим часом заступник начальника УДО за часів Януковича Костянтин Кобзар зараз проживає в Москві.



Ще у 2023 році прокурор у «справах Майдану» Іван Бабенко розповідав «Укрінформу», що з часу втечі Янукович жодного разу не виїжджав із росії. А свій елітний маєток у Барвисі він купив приблизно за 50 мільйонів доларів.



Януковичу й Кобзарю сьогодні, 28 квітня, оголосили вирок у справі про дезертирство, підбурювання до нього та переправлення людей через кордон.



Слідство вважає, що експрезидент підбурив до дезертирства військовослужбовців УДО, які охороняли його. Він заочно отримав 15 років позбавлення волі, а Кобзар — 10 років.

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