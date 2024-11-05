Де зараз Янукович? В Офісі генпрокурора назвали елітне село
Сьогодні, 19:11
Колишній український президент-утікач Віктор Янукович перебуває в підмосковному селищі, яке відоме заміськими резиденціями російських високопосадовців.
Про це сказав Денис Іванов, заступник начальника Департаменту у справах Майдану Офісу генерального прокурора України, якого цитує «Інтерфакс-Україна».
Селище, де живе Янукович, називається Барвиха — воно розташоване в Одинцовському районі Московської області. У цьому селищі розташована нерухомість російської еліти, а також офіційна резиденція високопосадовців.
Тим часом заступник начальника УДО за часів Януковича Костянтин Кобзар зараз проживає в Москві.
Ще у 2023 році прокурор у «справах Майдану» Іван Бабенко розповідав «Укрінформу», що з часу втечі Янукович жодного разу не виїжджав із росії. А свій елітний маєток у Барвисі він купив приблизно за 50 мільйонів доларів.
Януковичу й Кобзарю сьогодні, 28 квітня, оголосили вирок у справі про дезертирство, підбурювання до нього та переправлення людей через кордон.
Слідство вважає, що експрезидент підбурив до дезертирства військовослужбовців УДО, які охороняли його. Він заочно отримав 15 років позбавлення волі, а Кобзар — 10 років.
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Про це сказав Денис Іванов, заступник начальника Департаменту у справах Майдану Офісу генерального прокурора України, якого цитує «Інтерфакс-Україна».
Селище, де живе Янукович, називається Барвиха — воно розташоване в Одинцовському районі Московської області. У цьому селищі розташована нерухомість російської еліти, а також офіційна резиденція високопосадовців.
Тим часом заступник начальника УДО за часів Януковича Костянтин Кобзар зараз проживає в Москві.
Ще у 2023 році прокурор у «справах Майдану» Іван Бабенко розповідав «Укрінформу», що з часу втечі Янукович жодного разу не виїжджав із росії. А свій елітний маєток у Барвисі він купив приблизно за 50 мільйонів доларів.
Януковичу й Кобзарю сьогодні, 28 квітня, оголосили вирок у справі про дезертирство, підбурювання до нього та переправлення людей через кордон.
Слідство вважає, що експрезидент підбурив до дезертирства військовослужбовців УДО, які охороняли його. Він заочно отримав 15 років позбавлення волі, а Кобзар — 10 років.
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