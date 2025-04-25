На Донеччині загинули два воїни з Луцька Володимир Мельничук і Анатолій Левчук

На жаль, Луцька громада знову здригнулася від трагічної звістки - є ще дві втрати на фронті.Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.Лучанин, 24.09.1996 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду механіка-водія 2 механізованого відділення 2 механізованого взводу 4 механізованої роти 2 механізованого батальйону.Старший солдат Мельничук Володимир Миколайович загинув 25.04.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новооленівка Донецької області.Лучанин, 03.03.1987 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-помічника гранатометника 2 єгерського відділення 1 єгерського взводу 5 єгерської роти 2 єгерського батальйону.Солдат Левчук Анатолій Анатолійович загинув 25.04.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоукраїнка Донецької області.