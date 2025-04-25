На Донеччині загинули два воїни з Луцька Володимир Мельничук і Анатолій Левчук
Сьогодні, 20:35
На жаль, Луцька громада знову здригнулася від трагічної звістки - є ще дві втрати на фронті.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Мельничук Володимир Миколайович, 24.09.1996 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду механіка-водія 2 механізованого відділення 2 механізованого взводу 4 механізованої роти 2 механізованого батальйону.
Старший солдат Мельничук Володимир Миколайович загинув 25.04.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новооленівка Донецької області.
Лучанин Левчук Анатолій Анатолійович, 03.03.1987 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-помічника гранатометника 2 єгерського відділення 1 єгерського взводу 5 єгерської роти 2 єгерського батальйону.
Солдат Левчук Анатолій Анатолійович загинув 25.04.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоукраїнка Донецької області.
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Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Мельничук Володимир Миколайович, 24.09.1996 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду механіка-водія 2 механізованого відділення 2 механізованого взводу 4 механізованої роти 2 механізованого батальйону.
Старший солдат Мельничук Володимир Миколайович загинув 25.04.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новооленівка Донецької області.
Лучанин Левчук Анатолій Анатолійович, 03.03.1987 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-помічника гранатометника 2 єгерського відділення 1 єгерського взводу 5 єгерської роти 2 єгерського батальйону.
Солдат Левчук Анатолій Анатолійович загинув 25.04.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоукраїнка Донецької області.
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