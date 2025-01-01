Уродженець Луцька стане головою «Нафтогазу»

Уроженця Луцькаобрали новим головою "Нафтогазу".Таке рішення було прийнято під час засідання наглядової ради "Нафтогазу". Про це повідомляють джерела ЕП в "Нафтогазі" та уряді.Джерела повідомляють, що фіналі відбору були Сергій Корецький таякий раніше очолював "Укргазвидобування".Сергій Корецький очолює компанії "Укрнафта" та "Укртатнафта" з листопада 2022 року.До цього, з 2013 року він обіймав посаду генерального директора WOG. З 2018 року займався власним бізнесом.Сергі́й Федорович Корецький (нар. 14 березня 1978, Луцьк) — український підприємець та топ-менеджер у нафтогазовій галузі, зокрема у сегменті видобутку та переробки нафти, гуртової та роздрібної реалізації нафтопродуктів (Downstream), великих інвестиційних проєктів, угод M&A. З листопада 2022 року — директор ПАТ «Укрнафта» та АТ «Укртатнафта».