Уродженець Луцька стане головою «Нафтогазу»
Сьогодні, 21:57
Уроженця Луцька Сергія Корецького обрали новим головою "Нафтогазу".
Таке рішення було прийнято під час засідання наглядової ради "Нафтогазу". Про це повідомляють джерела ЕП в "Нафтогазі" та уряді.
Джерела повідомляють, що фіналі відбору були Сергій Корецький та Олег Прохоренко, який раніше очолював "Укргазвидобування".
Сергій Корецький очолює компанії "Укрнафта" та "Укртатнафта" з листопада 2022 року.
До цього, з 2013 року він обіймав посаду генерального директора WOG. З 2018 року займався власним бізнесом.
Довідка:
Сергі́й Федорович Корецький (нар. 14 березня 1978, Луцьк) — український підприємець та топ-менеджер у нафтогазовій галузі, зокрема у сегменті видобутку та переробки нафти, гуртової та роздрібної реалізації нафтопродуктів (Downstream), великих інвестиційних проєктів, угод M&A. З листопада 2022 року — директор ПАТ «Укрнафта» та АТ «Укртатнафта».
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Таке рішення було прийнято під час засідання наглядової ради "Нафтогазу". Про це повідомляють джерела ЕП в "Нафтогазі" та уряді.
Джерела повідомляють, що фіналі відбору були Сергій Корецький та Олег Прохоренко, який раніше очолював "Укргазвидобування".
Сергій Корецький очолює компанії "Укрнафта" та "Укртатнафта" з листопада 2022 року.
До цього, з 2013 року він обіймав посаду генерального директора WOG. З 2018 року займався власним бізнесом.
Довідка:
Сергі́й Федорович Корецький (нар. 14 березня 1978, Луцьк) — український підприємець та топ-менеджер у нафтогазовій галузі, зокрема у сегменті видобутку та переробки нафти, гуртової та роздрібної реалізації нафтопродуктів (Downstream), великих інвестиційних проєктів, угод M&A. З листопада 2022 року — директор ПАТ «Укрнафта» та АТ «Укртатнафта».
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