Уродженець Луцька стане головою «Нафтогазу»

Уродженець Луцька стане головою «Нафтогазу»
Уроженця Луцька Сергія Корецького обрали новим головою "Нафтогазу".

Таке рішення було прийнято під час засідання наглядової ради "Нафтогазу". Про це повідомляють джерела ЕП в "Нафтогазі" та уряді.

Джерела повідомляють, що фіналі відбору були Сергій Корецький та Олег Прохоренко, який раніше очолював "Укргазвидобування".
Сергій Корецький очолює компанії "Укрнафта" та "Укртатнафта" з листопада 2022 року.

До цього, з 2013 року він обіймав посаду генерального директора WOG. З 2018 року займався власним бізнесом.

Довідка:

Сергі́й Федорович Корецький (нар. 14 березня 1978, Луцьк) — український підприємець та топ-менеджер у нафтогазовій галузі, зокрема у сегменті видобутку та переробки нафти, гуртової та роздрібної реалізації нафтопродуктів (Downstream), великих інвестиційних проєктів, угод M&A. З листопада 2022 року — директор ПАТ «Укрнафта» та АТ «Укртатнафта».

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Теги: Нафтогаз, Сергій Корецький, Луцьк
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