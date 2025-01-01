Як ексміністр Дмитро Кулеба запрошував глядачів на премʼєру вистави у Волинському драмтеатрі

Як ексміністр Дмитро Кулеба запрошував глядачів на премʼєру вистави у Волинському драмтеатрі
Як ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба запрошував глядачів на премʼєру вистави у Волинському академічному українському обласному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка.

Про це розповіли у театрі.

«Дуже хочу квиток! Я дуже радий, що театр в Луцьку живе. І що ви ставите нові вистави. І всіх-всіх запрошую прийти і підтримати український театр в Луцьку!» – сказав дипломат.

Колишній міністр закордонних справ України був у Луцьку минулого тижня. Саме тоді він взяв участь у розіграші запрошення на допрем'єрний показ вистави «Кароль».

Нагадаємо, що 2, 3 та 10 травня о 18:00 у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т.Г. Шевченка відбудеться абсурдна трагікомедія «Кароль» Славомира Мрожека.
Як ексміністр Дмитро Кулеба запрошував глядачів на премʼєру вистави у Волинському драмтеатрі

Квитки можна придбати у касі та адміністраторів, а також на театральному сайті.

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Теги: Луцьк, театр
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