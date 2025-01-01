«Це несправедливо, український народ ніколи не прийме окупацію», - Кличко про мир в обмін на територію
Сьогодні, 17:33
Український народ ніколи не прийме окупацію росією частини українських територій. Тому варіант мирної угоди, який змушує Україну піти на територіальні поступки заради припинення військових дій, може бути лише тимчасовим рішенням.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю BBC.
«Один зі сценаріїв – це віддати частину території. Це не справедливо. Український народ ніколи не прийме окупацію територій Росією», - упевнений Кличко.
Він вважає, що Україну можуть змусити поступитися частиною територій, але це буде лише тимчасовим рішенням.
«Заради миру, тимчасового миру, можливо, це може бути рішенням, тимчасовим», - сказав Кличко.
Видання зазначає, що Україна може бути змушена віддати частину території в рамках мирної угоди з Росією на тлі зростаючого тиску з боку президента Дональда Трампа, який вимагає територіальних поступок.
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Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю BBC.
«Один зі сценаріїв – це віддати частину території. Це не справедливо. Український народ ніколи не прийме окупацію територій Росією», - упевнений Кличко.
Він вважає, що Україну можуть змусити поступитися частиною територій, але це буде лише тимчасовим рішенням.
«Заради миру, тимчасового миру, можливо, це може бути рішенням, тимчасовим», - сказав Кличко.
Видання зазначає, що Україна може бути змушена віддати частину території в рамках мирної угоди з Росією на тлі зростаючого тиску з боку президента Дональда Трампа, який вимагає територіальних поступок.
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