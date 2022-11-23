У Луцьку оновлять вуличне освітлення: скільки витратять
Сьогодні, 16:38
У місті старі лампи замінюють на сучасне led-освітлення та будують нові мережі, щоб економити електроенергію та підвищити безпеку на автошляхах.
На реконструкцію мереж зовнішнього освітлення у 2025 році передбачено 5,5 млн грн. Про це повідомили misto.media у відповідь на запит у міськраді.
Зокрема, наразі запланували реконструювати мережі зовнішнього освітлення на двох ділянках на вул. Дубнівській:
від перехрестя з вул. Архітектора Метельницького до перехрестя з вул. Карпенка-Карого;
від перехрестя з вул. Карпенка-Карого до меж міста.
Протягом 2024 року на замовлення департаменту житлово-комунального господарства було проведено реконструкцію мереж зовнішнього освітлення на вулицях:
Державності;
Ковельській (від перехрестя з вул. Набережною до межі міста);
Володимирській (від зупинки громадського транспорту «МКБ» до АЗК «WOG»). Тут збудували нову мережу, адже ця ділянка дороги була неосвітлена.
Вартість цих робіт — 4,8 млн грн.
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На реконструкцію мереж зовнішнього освітлення у 2025 році передбачено 5,5 млн грн. Про це повідомили misto.media у відповідь на запит у міськраді.
Зокрема, наразі запланували реконструювати мережі зовнішнього освітлення на двох ділянках на вул. Дубнівській:
від перехрестя з вул. Архітектора Метельницького до перехрестя з вул. Карпенка-Карого;
від перехрестя з вул. Карпенка-Карого до меж міста.
Протягом 2024 року на замовлення департаменту житлово-комунального господарства було проведено реконструкцію мереж зовнішнього освітлення на вулицях:
Державності;
Ковельській (від перехрестя з вул. Набережною до межі міста);
Володимирській (від зупинки громадського транспорту «МКБ» до АЗК «WOG»). Тут збудували нову мережу, адже ця ділянка дороги була неосвітлена.
Вартість цих робіт — 4,8 млн грн.
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