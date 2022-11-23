У Луцьку оновлять вуличне освітлення: скільки витратять

У Луцьку оновлять вуличне освітлення: скільки витратять
У місті старі лампи замінюють на сучасне led-освітлення та будують нові мережі, щоб економити електроенергію та підвищити безпеку на автошляхах.

На реконструкцію мереж зовнішнього освітлення у 2025 році передбачено 5,5 млн грн. Про це повідомили misto.media у відповідь на запит у міськраді.

Зокрема, наразі запланували реконструювати мережі зовнішнього освітлення на двох ділянках на вул. Дубнівській:

від перехрестя з вул. Архітектора Метельницького до перехрестя з вул. Карпенка-Карого;

від перехрестя з вул. Карпенка-Карого до меж міста.

Протягом 2024 року на замовлення департаменту житлово-комунального господарства було проведено реконструкцію мереж зовнішнього освітлення на вулицях:

Державності;

Ковельській (від перехрестя з вул. Набережною до межі міста);

Володимирській (від зупинки громадського транспорту «МКБ» до АЗК «WOG»). Тут збудували нову мережу, адже ця ділянка дороги була неосвітлена.

Вартість цих робіт — 4,8 млн грн.

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Теги: Луцьк, освітлення
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