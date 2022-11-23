У Луцьку оновлять вуличне освітлення: скільки витратять





На реконструкцію мереж зовнішнього освітлення у 2025 році передбачено 5,5 млн грн. Про це повідомили



Зокрема, наразі запланували реконструювати мережі зовнішнього освітлення на двох ділянках на вул. Дубнівській:



від перехрестя з вул. Архітектора Метельницького до перехрестя з вул. Карпенка-Карого;



від перехрестя з вул. Карпенка-Карого до меж міста.



Протягом 2024 року на замовлення департаменту житлово-комунального господарства було проведено реконструкцію мереж зовнішнього освітлення на вулицях:



Державності;



Ковельській (від перехрестя з вул. Набережною до межі міста);



Володимирській (від зупинки громадського транспорту «МКБ» до АЗК «WOG»). Тут збудували нову мережу, адже ця ділянка дороги була неосвітлена.



Вартість цих робіт — 4,8 млн грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті старі лампи замінюють на сучасне led-освітлення та будують нові мережі, щоб економити електроенергію та підвищити безпеку на автошляхах.На реконструкцію мереж зовнішнього освітлення у 2025 році передбачено 5,5 млн грн. Про це повідомили misto.media у відповідь на запит у міськраді.Зокрема, наразі запланували реконструювати мережі зовнішнього освітлення на двох ділянках на вул. Дубнівській:від перехрестя з вул. Архітектора Метельницького до перехрестя з вул. Карпенка-Карого;від перехрестя з вул. Карпенка-Карого до меж міста.Протягом 2024 року на замовлення департаменту житлово-комунального господарства було проведено реконструкцію мереж зовнішнього освітлення на вулицях:Державності;Ковельській (від перехрестя з вул. Набережною до межі міста);Володимирській (від зупинки громадського транспорту «МКБ» до АЗК «WOG»). Тут збудували нову мережу, адже ця ділянка дороги була неосвітлена.Вартість цих робіт — 4,8 млн грн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію