Унікальна операція: бійці ДПСУ дронами звільнили з полону українських воїнів

Унікальна операція: бійці ДПСУ дронами звільнили з полону українських воїнів
Прикордонники-оператори розвідувальних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) звільнили з ворожого полону трьох українських бійців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Як пише ДПСУ, оператори розвіддронів виявили групу російських окупантів, які взяли у полон трьох українських бійців. Після цього на підкріплення оперативно прибули екіпажі БпЛА 1-ї окремої танкової Сіверської бригади.

"Злагоджені дії та ювелірні скиди українських дронів змусили ворога втекти та залишити полонених. Далі за допомогою безпілотників наших бійців вдалося вивести до безпечних позицій", - додає ДПСУ.

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Теги: Росія, війна
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