У парку почистять канали на понад пів мільйона гривень





Про це Олександр Михалусь.



Протяжність меліоративних каналів — близько 5 км. Вони заростають очеретом, замулюються, тож чистити потрібно хоча б раз на рік.



«Наше підприємство робить це на постійній основі. Але поверхнево, оскільки спеціальної техніки у нас нема», — каже Олександр Михалусь.



Тому департамент ЖКГ замовив очищення каналів від наносів та замулення у ТОВ «Річтранс Луцьк». Для цього підрядник використає плавучі землесосні дизельні снаряди, екскаватори та бульдозери.



За даними сайту «Прозорро» вартість робіт становить 672 тис. грн.



«Почали роботи нещодавно, плануємо очистити як мінімум третину з усіх каналів парку, але точно зараз сказати складно», — коментує директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк.



До слова, таке ретельне очищення тут проводили приблизно 10 років тому.



Також, за умовами договору, за ці гроші видалять 198 дерев м’яких порід із коренем, виріжуть 3000 м² кущів та розрівняють відвали.



Закінчити роботи мають до серпня 2025 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У центральному парку ім. Лесі Українки почистять меліоративні канали, вартість робіт — 670 тис. грн.Про це misto.media розказав директор КП «Парки та сквери м. Луцька»Протяжність меліоративних каналів — близько 5 км. Вони заростають очеретом, замулюються, тож чистити потрібно хоча б раз на рік.«Наше підприємство робить це на постійній основі. Але поверхнево, оскільки спеціальної техніки у нас нема», — каже Олександр Михалусь.Тому департамент ЖКГ замовив очищення каналів від наносів та замулення у ТОВ «Річтранс Луцьк». Для цього підрядник використає плавучі землесосні дизельні снаряди, екскаватори та бульдозери.За даними сайту «Прозорро» вартість робіт становить 672 тис. грн.«Почали роботи нещодавно, плануємо очистити як мінімум третину з усіх каналів парку, але точно зараз сказати складно», — коментує директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк.До слова, таке ретельне очищення тут проводили приблизно 10 років тому.Також, за умовами договору, за ці гроші видалять 198 дерев м’яких порід із коренем, виріжуть 3000 м² кущів та розрівняють відвали.Закінчити роботи мають до серпня 2025 року.

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