У парку почистять канали на понад пів мільйона гривень

У парку почистять канали на понад пів мільйона гривень
У центральному парку ім. Лесі Українки почистять меліоративні канали, вартість робіт — 670 тис. грн.

Про це misto.media розказав директор КП «Парки та сквери м. Луцька» Олександр Михалусь.

Протяжність меліоративних каналів — близько 5 км. Вони заростають очеретом, замулюються, тож чистити потрібно хоча б раз на рік.

«Наше підприємство робить це на постійній основі. Але поверхнево, оскільки спеціальної техніки у нас нема», — каже Олександр Михалусь.

Тому департамент ЖКГ замовив очищення каналів від наносів та замулення у ТОВ «Річтранс Луцьк». Для цього підрядник використає плавучі землесосні дизельні снаряди, екскаватори та бульдозери.

За даними сайту «Прозорро» вартість робіт становить 672 тис. грн.

«Почали роботи нещодавно, плануємо очистити як мінімум третину з усіх каналів парку, але точно зараз сказати складно», — коментує директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк.

До слова, таке ретельне очищення тут проводили приблизно 10 років тому.

Також, за умовами договору, за ці гроші видалять 198 дерев м’яких порід із коренем, виріжуть 3000 м² кущів та розрівняють відвали.

Закінчити роботи мають до серпня 2025 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, парк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Ні власного житла, ні авто: що задекларував начальник сервісного центру Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де зараз Янукович? В Офісі генпрокурора назвали елітне село
Сьогодні, 19:11
Як ексміністр Дмитро Кулеба запрошував глядачів на премʼєру вистави у Волинському драмтеатрі
Сьогодні, 19:00
У парку почистять канали на понад пів мільйона гривень
Сьогодні, 18:29
«Це несправедливо, український народ ніколи не прийме окупацію», - Кличко про мир в обмін на територію
Сьогодні, 17:33
Унікальна операція: бійці ДПСУ дронами звільнили з полону українських воїнів
Сьогодні, 17:24
Схожі новини
Лучан просять не відвідувати парки на початку травня: чому Лучан просять не відвідувати парки на початку травня: чому
25 квітня, 13:28
У центральному парку Луцька за 3,5 місяця оштрафували понад 100 водіїв У центральному парку Луцька за 3,5 місяця оштрафували понад 100 водіїв
22 квітня, 17:03
Поблизу Луцька хочуть створити екопарк Поблизу Луцька хочуть створити екопарк
05 березня, 11:09
Набережна у Луцьку стане парком за майже 50 мільйонів Набережна у Луцьку стане парком за майже 50 мільйонів
13 лютого, 07:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де зараз Янукович? В Офісі генпрокурора назвали елітне село
Сьогодні, 19:11
 0
Як ексміністр Дмитро Кулеба запрошував глядачів на премʼєру вистави у Волинському драмтеатрі
Сьогодні, 19:00
 0
У парку почистять канали на понад пів мільйона гривень
Сьогодні, 18:29
 0
«Це несправедливо, український народ ніколи не прийме окупацію», - Кличко про мир в обмін на територію
Сьогодні, 17:33
 0
Унікальна операція: бійці ДПСУ дронами звільнили з полону українських воїнів
Сьогодні, 17:24
 0
Медіа
відео
1/8