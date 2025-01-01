Меру Ківерців Олександру Ковальчуку обрали запобіжний захід. ВІДЕО

Олександру Ковальчуку Луцький міськрайонний суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави 1 мільйон 300 тисяч гривень.



Прокурори наполягали, що застава має бути понад 6 мільйонів, йдеться у



До слова, це вже друга спроба обрати запобіжний захід Ковальчуку. Перша



Нагадаємо, Олександра Ковальчука підозрюють у корупційному злочині – розтраті коштів громади на закупівлі автомобілів для військовослужбовців.



За даними слідства, міський голова спільно зі знайомим підприємцем закупив вантажівки для ЗСУ за завищеною ціною. При цьому реальна вартість транспорту на більш ніж 6 мільйонів гривень була меншою.



У разі доведення вини за ч. 5 ст. 191 КК України волинському посадовцю загрожує позбавлення волі до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади до трьох років та з конфіскацією майна.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 28 квітня, міському голові КіверцівЛуцький міськрайонний суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави 1 мільйон 300 тисяч гривень.Прокурори наполягали, що застава має бути понад 6 мільйонів, йдеться у сюжеті телеканалу Аверс.До слова, це вже друга спроба обрати запобіжний захід Ковальчуку. Перша була 25 квітня, але провалилася . Адвокат підозрюваного Сергій Степанюк зазначив, що не встиг ознайомитися з матеріалами кримінального провадження та письмовим повідомлення про підозру. У зв'язку з цим він клопотав про перенесення засідання.Нагадаємо, Олександра Ковальчука підозрюють у корупційному злочині – розтраті коштів громади на закупівлі автомобілів для військовослужбовців.За даними слідства, міський голова спільно зі знайомим підприємцем закупив вантажівки для ЗСУ за завищеною ціною. При цьому реальна вартість транспорту на більш ніж 6 мільйонів гривень була меншою.У разі доведення вини за ч. 5 ст. 191 КК України волинському посадовцю загрожує позбавлення волі до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади до трьох років та з конфіскацією майна.

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