Екстазі у великих розмірах: через волинський кордон водій авто хотів провезти психотропи
Сьогодні, 15:41
Екстазі у великих розмірах: волинські митники спільно з правоохоронцями зі Служби безпеки України вилучили у громадянина понад 10 грам психотропної речовини.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Зіп-пакетик з кристалоподібною речовиною рожевого кольору громадянин України намагався вивезти у Польщу через митний пост Устилуг, сховавши його у салоні легкового авто під сидінням. Його виявили за допомогою службового собаки. Експрес-тест підтвердив, що це - метилендіоксиметамфетамін (МДМА), який ще називають Екстазі.
Згідно з Постановою КМУ від 6 травня 2000 року № 770 МДМА є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонений.
Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 липня 2010 року №634 такий обсяг визначається як «великий розмір».
Тому до правоохоронців скероване повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину за ст. 305 Кримінального кодексу України. Розпочато слідство.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Зіп-пакетик з кристалоподібною речовиною рожевого кольору громадянин України намагався вивезти у Польщу через митний пост Устилуг, сховавши його у салоні легкового авто під сидінням. Його виявили за допомогою службового собаки. Експрес-тест підтвердив, що це - метилендіоксиметамфетамін (МДМА), який ще називають Екстазі.
Згідно з Постановою КМУ від 6 травня 2000 року № 770 МДМА є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонений.
Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 липня 2010 року №634 такий обсяг визначається як «великий розмір».
Тому до правоохоронців скероване повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину за ст. 305 Кримінального кодексу України. Розпочато слідство.
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