У росії назвали умови для переговорів з Україною: відмова від НАТО, «денацифікація» та передання територій

У росії назвали умови для переговорів з Україною: відмова від НАТО, «денацифікація» та передання територій
Міністр закордонних справ росії Сергій Лавров висунув умови для того, аби москва сіла за стіл переговорів з Україною.

Про це він сказав у інтерв’ю газеті O Globo, пише Громадське.

Так, росія вимагає:

- відмови України від вступу до НАТО та утвердження позаблокового й нейтрального статусу;

- «подолання наслідків правління неонацистського режиму», зокрема проведення так званих демілітаризації та денацифікації;

- визнання російського суверенітету над тимчасово окупованими українськими територіями;

- скасування санкцій, судових позовів і ордерів на арешт, повернення «заморожених» на Заході російських активів;

- гарантій безпеки для росії.

Однак, зазначив Лавров, передусім Україна повинна скасувати заборону на прямі перемовини з росією, яку запровадив президент Володимир Зеленський восени 2022 року.

Раніше глава російського МЗС виключив передання Запорізької атомної електростанції під контроль США та України та заявив, що росія не піде на територіальні поступки.

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Теги: Росія, війна
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