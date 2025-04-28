Росія масовано атакувала Черкаси

Росія масовано атакувала Черкаси
Росія сьогодні вдень провела масовану атаку дронів проти Черкас. Це була тривала атака, і внаслідок неї пошкоджена інфраструктура.

У зв'язку з аварійними роботами на об'єкті газопостачання споживачів закликали терміново вимкнути газові прилади. Відповідне повідомлення опублікував міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, пише LB.ua.

"Потрібно терміново вимкнути газові прилади і терміново не користуватися газом у своїх приватних домоволодіннях", – сказав він.

Бондаренко додав, що деталі повідомлять пізніше.

В ОВА додали, що заклик відкласти користування газовими приладами стосується не лише мешканців Черкас, а і жителів прилеглих до них населених пунктів: Руські Хутори, Слобода, Вергуни, Нечаївка, Геронимівка, Хацьки, Руська Поляна.

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Теги: Росія, війна
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