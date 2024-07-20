Перерізав ремінь та вкрав сумку: у Луцьку на Конякіна пограбували чоловіка

Перерізав ремінь та вкрав сумку: у Луцьку на Конякіна пограбували чоловіка
Волинські поліцейські викрили двох громадян у вчиненні крадіжок.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Їх затримали у процесуальному порядку. Частину викраденого майна вилучили. За всіма фактами крадіжок слідчі розпочали кримінальні провадження. 

25 квітня до поліції звернувся 55-річний лучанин. Чоловік повідомив, що на вулиці Конякіна зловмисник перерізав ремінь та викрав з плеча його шкіряну сумку. У ній знаходилися мобільний телефон, гроші, банківські картки та документи. Порушник незаконними діями завдав лучанину збитків на загальну суму – 6000 тис. грн.

Співробітники кримінальної поліції спільно із працівниками управління патрульної поліції оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 30-річний житель обласного центру.

Того ж дня маневицькі правоохоронці встановили особу злодія, який шляхом вільного доступу викрав із місцевої аптеки мобільний телефон, вартістю 18 тис. грн. Ним виявився раніше судимий 39-річний житель Рівненської області, телефон вилучили.

За цими фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.

Усіх зловмисників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм загрожує, зокрема, до восьми років позбавлення волі.

Триває слідство.



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Теги: Луцьк, пограбування
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