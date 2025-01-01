Путін анонсував нове перемир'я з нагоди Дня перемоги

володимир путін оголосив про нове перемир’я в російсько-українській війні — у дні святкування Дня перемоги.



Про це пишуть пропагандистські агентства ТАСС та «РИА Новости», пише



Так, нове перемир’я запрацює з півночі 8 травня і діятиме до півночі 11 травня. російська влада сподівається, що Україна також доєднається до цієї ініціативи.



У разі порушення перемир’я російська армія буде готова дати «адекватну та ефективну відповідь».



«російська сторона вкотре заявляє про свою готовність до мирних переговорів без попередніх умов, спрямованих на усунення першопричин української кризи, конструктивної взаємодії з міжнародними партнерами», — наголосили в кремлі.



Попереднє «перемир'я»



Напередодні Великодня глава рф володимир путін заявив, що наказав «зупинити всі бойові дії» з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Зеленський відповів, що Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій рф, тобто «тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів».



А втім, лише 20 квітня Україна зафіксувала понад 2 тисячі порушень «перемир’я» з боку росіян.



Тим часом президент України запропонував росії відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі щонайменше на 30 діб із можливістю продовжити цей термін.

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