Між Львовом, Луцьком та Івано-Франківськом курсуватиме новий рейковий автобус

Між Львовом, Луцьком та Івано-Франківськом курсуватиме новий рейковий автобус
З 6 травня «Укрзалізниця» запускає регіональний поїзд №815/816 Коломия – Луцьк – Коломия, який курсуватиме через Івано-Франківськ та Львів до Луцька. Маршрут обслуговуватиме модернізований рейковий автобус Pesa.

Про це пише ZAXID.NET.

Як повідомили в «Укрзалізниці», рейкобус у напрямку Луцька їздитиме у четвер, п’ятницю, суботу та неділю.

Відправлення з Коломиї – 06:55, прибуття до Луцька – 14:20. Зупинки: Івано-Франківськ (7:37-7:40) – Ходорів (8:53-8:54) – Львів (10:10-10:26) – Підзамче (10:37-10:39) – Радехів (11:55-11:56) – Горохів (12:31-12:32).

Відправлення з Луцька – 15:17, прибуття до Коломиї – 22:35. Зупинки: Горохів (17:07-17:08) – Радехів (17:42-17:43) – Підзамче (19:05-19:07) – Львів (19:18–19:41) – Ходорів (20:47-20:48) – Івано-Франківськ (21:50-21:53).

У понеділок, вівторок і середу поїзд №815/816 курсуватиме за маршрутом Коломия – Львів – Коломия і забезпечить ранкове та вечірнє сполучення з потягом Івано-Франківськ – Львів – Івано-Франківськ.

На маршруті курсуватиме модернізований рейковий автобус Pesa 620M, який має 95 місць для сидіння 2-го класу та обладнаний кондиціонуванням і безпровідними зарядками. Квитки на новий потяг вже у продажі.

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Теги: Луцьк, потяг, Коломия
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