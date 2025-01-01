Помер від ран у лікарні: у Луцьку поховали Героя Дмитра Давидюка

У Луцьку місцеві мешканці провели в останню дорогу ще одного захисника України –Сьогодні, 28 квітня, у кафедральному соборі Святої Трійці відбувся чин похорону військовослужбовця, повідомляє Управління інформаційної роботи міської ради.Давидюк Дмитро Сергійович (18.06.1994 року народження)у КНП “Городнянська ЦРЛ” міста Городня Чернігівської області від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Лемешівка Чернігівської області.До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із рідними, близькими, бойовими побратимами долучився секретар Луцької міської радиПісля завершення заупокійного богослужіння труну з тілом захисника пронесли Театральним майданом.Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.Поховали воїна на кладовищі в селі Дачне.«Щирі співчуття рідним та близьким! Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили в управлінні інформаційної роботи міської ради.