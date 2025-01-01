Помер від ран у лікарні: у Луцьку поховали Героя Дмитра Давидюка
Сьогодні, 12:36
У Луцьку місцеві мешканці провели в останню дорогу ще одного захисника України – Дмитра Давидюка.
Сьогодні, 28 квітня, у кафедральному соборі Святої Трійці відбувся чин похорону військовослужбовця, повідомляє Управління інформаційної роботи міської ради.
Давидюк Дмитро Сергійович (18.06.1994 року народження) помер 23 квітня у КНП “Городнянська ЦРЛ” міста Городня Чернігівської області від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Лемешівка Чернігівської області.
До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із рідними, близькими, бойовими побратимами долучився секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко.
Після завершення заупокійного богослужіння труну з тілом захисника пронесли Театральним майданом.
Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.
Поховали воїна на кладовищі в селі Дачне.
«Щирі співчуття рідним та близьким! Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили в управлінні інформаційної роботи міської ради.
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Сьогодні, 28 квітня, у кафедральному соборі Святої Трійці відбувся чин похорону військовослужбовця, повідомляє Управління інформаційної роботи міської ради.
Давидюк Дмитро Сергійович (18.06.1994 року народження) помер 23 квітня у КНП “Городнянська ЦРЛ” міста Городня Чернігівської області від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Лемешівка Чернігівської області.
До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із рідними, близькими, бойовими побратимами долучився секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко.
Після завершення заупокійного богослужіння труну з тілом захисника пронесли Театральним майданом.
Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.
Поховали воїна на кладовищі в селі Дачне.
«Щирі співчуття рідним та близьким! Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили в управлінні інформаційної роботи міської ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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