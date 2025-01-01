43 невпізнаних тіла: як у Луцьку ідентифікують безвісти зниклих та загиблих військових





Про це у коментарі Ольга Цивінська. З її слів, цього року лабораторія отримала понад 900 експертиз на виконання.



"Третій рік живемо між небом і землею"



Лучанка Аліна Гурич-Салінська прийшла на прийом у центр з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, аби отримати допомогу у пошуку чоловіка-військовослужбовця. Жінка розповідає: її коханий пішов служити 19 вересня 2022 року, орієнтовно через два місяці, 30 листопада зник безвісти поблизу Андріївки на Донеччині.



"Це був перший бойовий вихід, він прослужив п'ять днів. Третій рік живемо між небом і землею. Ходимо, шукаємо. На позиції не можемо поїхати шукати, бо вона окупована, — говорить жінка. — Наразі в нього статус безвісти зниклого за особливих обставин. Немає підтвердження по збігах по ДНК, що він загиблий і з російської сторони, що він в полоні".



"Зараз ДНК-лабораторія завантажена"



Повнопрофільна ДНК-лабораторія при науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі працює з 2020 року та обслуговує не лише Волинську область. Як розповіла завідувачка відділу біологічних досліджень та обліку Ольга Цивінська, у центрі працює 12 судових експертів. З початку року до лабораторії надійшло понад 900 експертиз на виконання.



"Тіла в нас не знаходяться. Ми працюємо тільки з біологічним матеріалом. — каже Ольга Цивінська. — Зараз ДНК-лабораторія завантажена. Зразки родичів безвісти зниклих та біологічний матеріал непізнаних тіл військовослужбовців ми беремо поза чергою, стараємося в коротші терміни".



З її слів, експертиза та встановлення ДНК-профілю за біологічними зразками військових та їх рідних триває орієнтовно місяць. Усе залежить від матеріалу, який отримали на дослідження. В середньому на місяць один судовий експерт проводить понад 30 експертиз.



"Ми встановлюємо ДНК-профілі близьких родичів, тобто, батьків і дітей. Якщо в особи немає близьких родичів, то слідчі надають нам речі особистого вжитку. Це можуть бути зубні щітки, станки для гоління. І з цих речей ми також встановлюємо ДНК-профіль", — говорить завідувачка відділу біологічних досліджень та обліку.



"Люди хочуть знати долю свого родича"



Повнопрофільна лабораторія отримує зразки на експертизу від слідчих центру з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. На Волині такий центр запрацював торік наприкінці травня, в кожному підрозділі є закріплені слідчі за цим напрямком роботи. Як розповіла криміналістка слідчого управління Нацполіції Волині Тетяна Колісник, центр збирає всю інформацію по зниклих військовослужбовцям та цивільному населенню, які зникли на території бойових дій або на ТОТ.



"Наш центр опрацьовує і звернення загибелі. До нас доставляються також тіла загиблих військовослужбовців. Минулого року були репатріації, доставили 41 тіло невстановлених осіб. Цього року 30 тіл доставлено. Неідентифікованих в нас лишається 43, це із 71", — каже Тетяна Колісник.



Щомісяця у центрі реєструють до 150 звернень від громадян. Найбільше — про пошуки зниклих безвісти та полонених військовослужбовців, менше — цивільного населення. За словами Тетяни Колісник, ДНК-зразки мінімум у двох родичів слідчі відбирають одразу під час прийому. Уся процедура для них безоплатна, фінансується за державний кошт.



"Люди хочуть знати долю свого родича. Або він в полоні, або він живий, або вже це летальний наслідок. Але для них важливо знати, що вже є тіло і що ми можемо його ідентифікувати", — говорить криміналістка слідчого управління Нацполіції Волині.



Як додала Тетяна Колісник, за майже рік роботи до Волинського центру з розшуку осіб, зниклих безвісти надійшло понад 700 звернень, лише цього року — понад 300 заяв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У повнопрофільній ДНК-лабораторії на Волині — черга на дослідження експертиз військових. Результати ДНК-аналізів родинам безвісти зниклих або загиблих бійців доводиться чекати кілька місяців.Про це у коментарі Суспільному розповіла завідувачка відділу біологічних досліджень та обліку. З її слів, цього року лабораторія отримала понад 900 експертиз на виконання.Лучанкаприйшла на прийом у центр з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, аби отримати допомогу у пошуку чоловіка-військовослужбовця. Жінка розповідає: її коханий пішов служити 19 вересня 2022 року, орієнтовно через два місяці, 30 листопада зник безвісти поблизу Андріївки на Донеччині."Це був перший бойовий вихід, він прослужив п'ять днів. Третій рік живемо між небом і землею. Ходимо, шукаємо. На позиції не можемо поїхати шукати, бо вона окупована, — говорить жінка. — Наразі в нього статус безвісти зниклого за особливих обставин. Немає підтвердження по збігах по ДНК, що він загиблий і з російської сторони, що він в полоні".Повнопрофільна ДНК-лабораторія при науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі працює з 2020 року та обслуговує не лише Волинську область. Як розповіла завідувачка відділу біологічних досліджень та обліку Ольга Цивінська, у центрі працює 12 судових експертів. З початку року до лабораторії надійшло понад 900 експертиз на виконання."Тіла в нас не знаходяться. Ми працюємо тільки з біологічним матеріалом. — каже Ольга Цивінська. — Зараз ДНК-лабораторія завантажена. Зразки родичів безвісти зниклих та біологічний матеріал непізнаних тіл військовослужбовців ми беремо поза чергою, стараємося в коротші терміни".З її слів, експертиза та встановлення ДНК-профілю за біологічними зразками військових та їх рідних триває орієнтовно місяць. Усе залежить від матеріалу, який отримали на дослідження. В середньому на місяць один судовий експерт проводить понад 30 експертиз."Ми встановлюємо ДНК-профілі близьких родичів, тобто, батьків і дітей. Якщо в особи немає близьких родичів, то слідчі надають нам речі особистого вжитку. Це можуть бути зубні щітки, станки для гоління. І з цих речей ми також встановлюємо ДНК-профіль", — говорить завідувачка відділу біологічних досліджень та обліку.Повнопрофільна лабораторія отримує зразки на експертизу від слідчих центру з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. На Волині такий центр запрацював торік наприкінці травня, в кожному підрозділі є закріплені слідчі за цим напрямком роботи. Як розповіла криміналістка слідчого управління Нацполіції Волині, центр збирає всю інформацію по зниклих військовослужбовцям та цивільному населенню, які зникли на території бойових дій або на ТОТ."Наш центр опрацьовує і звернення загибелі. До нас доставляються також тіла загиблих військовослужбовців. Минулого року були репатріації, доставили 41 тіло невстановлених осіб. Цього року 30 тіл доставлено. Неідентифікованих в нас лишається 43, це із 71", — каже Тетяна Колісник.Щомісяця у центрі реєструють до 150 звернень від громадян. Найбільше — про пошуки зниклих безвісти та полонених військовослужбовців, менше — цивільного населення. За словами Тетяни Колісник, ДНК-зразки мінімум у двох родичів слідчі відбирають одразу під час прийому. Уся процедура для них безоплатна, фінансується за державний кошт."Люди хочуть знати долю свого родича. Або він в полоні, або він живий, або вже це летальний наслідок. Але для них важливо знати, що вже є тіло і що ми можемо його ідентифікувати", — говорить криміналістка слідчого управління Нацполіції Волині.Як додала Тетяна Колісник, за майже рік роботи до Волинського центру з розшуку осіб, зниклих безвісти надійшло понад 700 звернень, лише цього року — понад 300 заяв.

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