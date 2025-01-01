Поліція в Луцьку зловила зухвалого грабіжника

У Луцьку поліцейські затримали зухвалого грабіжника, якого заскочили на місці злочину.Йому вже повідомили про підозру у, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.Інцидент трапився у суботу. Зловмисник, знайшовши у під'їзді будинку ключ від квартири, проник до житла та викрав ювелірні вироби на суму 40 тис. грн.Правопорушника на місці злочину заскочила власниця помешкання, однак йому вдалося втекти.За допомогою небайдужих громадян зловмисника вдалося затримати. Ним виявився раніше судимий 36-річний житель Луцького району.На місці працювала слідчо-оперативна група, співробітники управління патрульної поліції. Викрадені речі вилучили.Грабіжника затримали у процесуальному порядку.Учора, 27 квітня, слідчі Луцького РУП, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану).Сьогодні, за клопотанням слідчого, підозрюваному обератимуть запобіжний захід – тримання під вартою.Досудове розслідування триває.