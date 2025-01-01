Поліція в Луцьку зловила зухвалого грабіжника

Поліція в Луцьку зловила зухвалого грабіжника
У Луцьку поліцейські затримали зухвалого грабіжника, якого заскочили на місці злочину.

Йому вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.

Інцидент трапився у суботу. Зловмисник, знайшовши у під'їзді будинку ключ від квартири, проник до житла та викрав ювелірні вироби на суму 40 тис. грн.

Правопорушника на місці злочину заскочила власниця помешкання, однак йому вдалося втекти.

За допомогою небайдужих громадян зловмисника вдалося затримати. Ним виявився раніше судимий 36-річний житель Луцького району.

На місці працювала слідчо-оперативна група, співробітники управління патрульної поліції. Викрадені речі вилучили.

Грабіжника затримали у процесуальному порядку.

Учора, 27 квітня, слідчі Луцького РУП, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану).

Сьогодні, за клопотанням слідчого, підозрюваному обератимуть запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: поліція, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Ні власного житла, ні авто: що задекларував начальник сервісного центру Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
43 невпізнаних тіла: як у Луцьку ідентифікують безвісти зниклих та загиблих військових
Сьогодні, 13:03
Помер від ран у лікарні: у Луцьку поховали Героя Дмитра Давидюка
Сьогодні, 12:36
Поліція в Луцьку зловила зухвалого грабіжника
Сьогодні, 12:21
Волинян просять віддати останню шану Герою Віктору Мівшуку
Сьогодні, 11:29
Знущався з сина та дружини: на Волині дебошир вдарив поліцейського
Сьогодні, 11:23
Схожі новини
Знущався з сина та дружини: на Волині дебошир вдарив поліцейського Знущався з сина та дружини: на Волині дебошир вдарив поліцейського
Сьогодні, 11:23
На великодніх вихідних на Волині спіймали 14 п'яних водіїв На великодніх вихідних на Волині спіймали 14 п'яних водіїв
23 квітня, 05:28
На Волині у ДТП загинув 22-річний мотоцикліст На Волині у ДТП загинув 22-річний мотоцикліст
21 квітня, 10:23
На Волині впіймали чоловіка, який приторговував гранатами та набоями На Волині впіймали чоловіка, який приторговував гранатами та набоями
15 квітня, 11:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
43 невпізнаних тіла: як у Луцьку ідентифікують безвісти зниклих та загиблих військових
Сьогодні, 13:03
 0
Помер від ран у лікарні: у Луцьку поховали Героя Дмитра Давидюка
Сьогодні, 12:36
 0
Поліція в Луцьку зловила зухвалого грабіжника
Сьогодні, 12:21
 0
Волинян просять віддати останню шану Герою Віктору Мівшуку
Сьогодні, 11:29
 0
Знущався з сина та дружини: на Волині дебошир вдарив поліцейського
Сьогодні, 11:23
 0
Медіа
відео
1/8