Знущався з сина та дружини: на Волині дебошир вдарив поліцейського

Знущався з сина та дружини: на Волині дебошир вдарив поліцейського
У Маневичах слідчі оголосили підозру за напад на поліцейського фігуранту, який вчиняв домашнє насильство.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Інцидент трапився 26 квітня.

До поліції надійшло повідомлення від неповнолітнього, що батько вчиняє домашнє насильство щодо нього та матері. На виклик негайно прибув наряд поліції. 

Під час затримання порушника, 1978 року народження, він почав чинити опір правоохоронцям та вдарив поліцейського.

Фігуранта затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Маневицькі слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, вже оголосили йому про підозру за ч. 1 ст. 345 Кримінального Кодексу, а суд сьогодні обиратиме запобіжний захід.

Ще одного порушника, 1998 року народження, затримали правоохоронці в Нововолинській громаді 27 квітня.

Тут наряд поліції прибув в одне з сіл на виклик жінки, яка отримала тілесні ушкодження.

Під час опрацювання повідомлення фігурант, її родич, вийшов до правоохоронців в стані сп’яніння та почав погрожувати їм сокирою, висловлюючись при цьому нецензурною лайкою.

Його затримали в порядку ст. 208 КПК України. 

Сьогодні слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, оголосять йому про підозру за ч. 1 ст. 345 Кримінального Кодексу.

Санкція цієї статті – обмеження або позбавлення волі до 3 років.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: поліція, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Ні власного житла, ні авто: що задекларував начальник сервісного центру Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинян просять віддати останню шану Герою Віктору Мівшуку
Сьогодні, 11:29
Знущався з сина та дружини: на Волині дебошир вдарив поліцейського
Сьогодні, 11:23
Колишній президент-утікач Віктор Янукович отримав другий вирок
Сьогодні, 11:15
У Світязі на Волині рівень води впав на 45 сантиметрів: у якому стані озеро
Сьогодні, 11:09
На Волині знову палали гектари сухостою
Сьогодні, 10:40
Схожі новини
На великодніх вихідних на Волині спіймали 14 п'яних водіїв На великодніх вихідних на Волині спіймали 14 п'яних водіїв
23 квітня, 05:28
На Волині у ДТП загинув 22-річний мотоцикліст На Волині у ДТП загинув 22-річний мотоцикліст
21 квітня, 10:23
На Волині впіймали чоловіка, який приторговував гранатами та набоями На Волині впіймали чоловіка, який приторговував гранатами та набоями
15 квітня, 11:11
На Волині ледь не зіткнулися дві фури, винутваця оштрафували. ВІДЕО На Волині ледь не зіткнулися дві фури, винутваця оштрафували. ВІДЕО
11 квітня, 01:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинян просять віддати останню шану Герою Віктору Мівшуку
Сьогодні, 11:29
 0
Знущався з сина та дружини: на Волині дебошир вдарив поліцейського
Сьогодні, 11:23
 0
Колишній президент-утікач Віктор Янукович отримав другий вирок
Сьогодні, 11:15
 0
У Світязі на Волині рівень води впав на 45 сантиметрів: у якому стані озеро
Сьогодні, 11:09
 0
На Волині знову палали гектари сухостою
Сьогодні, 10:40
 0
Медіа
відео
1/8