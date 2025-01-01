Знущався з сина та дружини: на Волині дебошир вдарив поліцейського

У Маневичах слідчі оголосили підозру за напад на поліцейського фігуранту, який вчиняв домашнє насильство.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Інцидент трапився 26 квітня.До поліції надійшло повідомлення від неповнолітнього, що батько вчиняє домашнє насильство щодо нього та матері. На виклик негайно прибув наряд поліції.Під час затримання порушника, 1978 року народження, він почав чинити опір правоохоронцям та вдарив поліцейського.Фігуранта затримали в порядку ст. 208 КПК України.Маневицькі слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, вже оголосили йому про підозру за ч. 1 ст. 345 Кримінального Кодексу, а суд сьогодні обиратиме запобіжний захід.Ще одного порушника, 1998 року народження, затримали правоохоронці в Нововолинській громаді 27 квітня.Тут наряд поліції прибув в одне з сіл на виклик жінки, яка отримала тілесні ушкодження.Під час опрацювання повідомлення фігурант, її родич, вийшов до правоохоронців в стані сп’яніння та почав погрожувати їм сокирою, висловлюючись при цьому нецензурною лайкою.Його затримали в порядку ст. 208 КПК України.Сьогодні слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, оголосять йому про підозру за ч. 1 ст. 345 Кримінального Кодексу.Санкція цієї статті – обмеження або позбавлення волі до 3 років.